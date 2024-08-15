В Екатеринбурге компания выплатит 300 тысяч рублей за отказ вернуть смартфон

В декабре 2021 года женщина купила iPhone 13 pro в ООО «РЕСТОР» за 97 тысяч рублей. Однако в ходе пользования выявились производственные дефекты. Первый раз продавец бесплатно починил смартфон женщины. Но когда случай повторился — бесплатно ремонтировать не стал.