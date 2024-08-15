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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Екатеринбурге компания выплатит 300 тысяч рублей за отказ вернуть смартфон

В Екатеринбурге компания выплатит 300 тысяч рублей за отказ вернуть смартфон

15 августа 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
Суд Екатеринбурга обязал компанию вернуть деньги за неисправный телефон. Причем сумма, которую теперь должна компания превышает в 3,5 раза изначальную.

В декабре 2021 года женщина купила iPhone 13 pro в ООО «РЕСТОР» за 97 тысяч рублей. Однако в ходе пользования выявились производственные дефекты. Первый раз продавец бесплатно починил смартфон женщины. Но когда случай повторился — бесплатно ремонтировать не стал.

Женщина провела экспертизу, та выявила брак производства, а значит, телефон должны заменить, вернуть деньги или отремонтировать. Но продавец снова отказал девушке.

Обратившись в суд, потерпевшая запросила компенсировать ей стоимость смартфона, экспертизы, судебных издержек и оплатить моральный вред — 135 тысяч рублей. Однако суд решил увеличить размер компенсации.

Теперь продавец должен выплатить женщине около 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

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