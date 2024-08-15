В Екатеринбурге компания выплатит 300 тысяч рублей за отказ вернуть смартфон

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В декабре 2021 года женщина купила iPhone 13 pro в ООО «РЕСТОР» за 97 тысяч рублей. Однако в ходе пользования выявились производственные дефекты. Первый раз продавец бесплатно починил смартфон женщины. Но когда случай повторился — бесплатно ремонтировать не стал.
Женщина провела экспертизу, та выявила брак производства, а значит, телефон должны заменить, вернуть деньги или отремонтировать. Но продавец снова отказал девушке.
Обратившись в суд, потерпевшая запросила компенсировать ей стоимость смартфона, экспертизы, судебных издержек и оплатить моральный вред — 135 тысяч рублей. Однако суд решил увеличить размер компенсации.
Теперь продавец должен выплатить женщине около 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что суд в Ивделе обязал детский сад выплатить компенсацию родителям, ребенок которых получил обморожение.