В Екатеринбурге откроют памятник знаменитому юристу

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Президент Владимир Путин поручил создать памятник учёному-юристу, который внес большой вклад в развитие российской правовой науки. 4 миллиона рублей потратили на строительство монумента.
Памятник планируют разместить возле УрГЮУ, сообщают в Департаменте информационной политики.
Напомним, что 9 августа в Нижнем Тагиле на День города открыли огромный флагшток, высотой 50 метров. Флагшток оборудован электроприводом и различными датчиками, чтобы контролировать движение внушительного полотна флага.