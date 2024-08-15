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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Екатеринбурге откроют памятник знаменитому юристу

В Екатеринбурге откроют памятник знаменитому юристу

15 августа 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге откроют памятник знаменитому юристу Вениамину Яковлеву.

Президент Владимир Путин поручил создать памятник учёному-юристу, который внес большой вклад в развитие российской правовой науки. 4 миллиона рублей потратили на строительство монумента.

Памятник планируют разместить возле УрГЮУ, сообщают в Департаменте информационной политики.

Напомним, что 9 августа в Нижнем Тагиле на День города открыли огромный флагшток, высотой 50 метров. Флагшток оборудован электроприводом и различными датчиками, чтобы контролировать движение внушительного полотна флага.

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