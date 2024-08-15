В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость

Количество разводов и браков практически сравнялось. Так, за 6 месяцев 2024 года в Нижнем Тагиле на свет появились 1,3 тысячи детей, а скончались 2,7 тысячи человек. Что касается браков, то всего с начала года в городе зарегистрированы 902 брака, а расторгнуты — 815.