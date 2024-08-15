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В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость

В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость

15 августа 2024, 05:07
Фото: tagilcity.ru
Смертность в Нижнем Тагиле выше рождаемости почти в два раза. Такие данные приводятся в итогах социально-экономического развития за первое полугодие 2024 года.

Количество разводов и браков практически сравнялось. Так, за 6 месяцев 2024 года в Нижнем Тагиле на свет появились 1,3 тысячи детей, а скончались 2,7 тысячи человек. Что касается браков, то всего с начала года в городе зарегистрированы 902 брака, а расторгнуты — 815.

На конец 2023 года в городе насчитывалось 10,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Теперь это число снизилось до 10 тысяч.

Также Свердловскстат привел данные по уровню зарплат. В Нижнем Тагиле, по сравнению с прошлым годом, средняя зарплата выросла на 25,5%.

Напомним, ранее специалисты нашли в Свердловской области самые необычные профессии. Среди них кайфоменеджеры и энерджайзеры.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Статистика#Рождаемость#Смертность#Екатеринбург
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