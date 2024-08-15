В Нижнем Тагиле ушел из жизни создатель памятника металлургам

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Также скульптор создал памятник-бюст Г. К. Орджоникидзе на улице Патона, композицию «Гора Высокая» в парке им. Бондина. Кроме того, в других городах России тоже располагаются его работы.
При создании памятника металлургам Владимир Павленко вдохновился горящим пламенем. По его мнению, в сердце города пылает огонь, так как родился он в пламени доменных печей его заводов, сообщается на сайте Центра развития туризма.
Коллеги отзываются о Владимире Ильиче с теплотой. Они отмечают его неординарное видение, а также характерный подход к созданию работ, сообщили TagilCity.ru в «Реквиеме».
Дочери покойного отмечают его упорство и смелость. По их словам, отец долго боролся с тяжелой болезнью, но при этом оставался позитивным. Он говорил, что трудности делают человека сильнее.
Мы потеряли по-настоящему светлого человека, талантливого художника и наставника, надежного друга и отца. Это огромная и невосполнимая утрата для всех нас. Но он будет жить в наших сердцах и своих трудах, — рассказывают дочери Владимира Павленко Оксана и Алена.
Прощание со скульптором пройдет 16 августа в 10:30 в похоронном зале «Реквиема» на улице Челюскинцев, 47.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле скончался бывший сотрудник «Водоканал-НТ» Евгений Гаретов.