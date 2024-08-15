В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Когда легкие ребенка стали отказывать, то ее подключили к аппарату ИВЛ. Мать обратилась в суд и в результате ей присудили один миллион рублей, пишет Ural Mash.
По данным канала, девочку подключили к аппарату ИВЛ только через четыре часа после того, как у нее начали отказывать легкие. Медики обратились в Краснотурьинск, чтобы к ним приехал реанимобиль. Однако специалисты прибыли только через 10 часов. К тому времени перевозить ребенка уже было нельзя, а потому ее забирать отказались. Девочка впоследствии умерла в реанимации.
Также сообщается, что родился ребенок здоровым. Однако через месяц был выявлен гнойный конъюнктивит. Врачи пытались вылечить девочку, но результата не было. Ее госпитализировали. В Центре медицины катастроф рассказали, что автомобилей у них хватает.
Ранее в Екатеринбурге пятимесячный ребенок скончался во сне.