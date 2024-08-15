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В Серове младенец умер из-за задержки реанимобиля на 10 часов

В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов

15 августа 2024, 07:21
Фото: 1MI

В Серове младенец умер из-за задержки реанимобиля на 10 часов

В Серове девочка скончалась от отека мозга и легких. Реанимобиля семья ждала в течение 10 часов.

Когда легкие ребенка стали отказывать, то ее подключили к аппарату ИВЛ. Мать обратилась в суд и в результате ей присудили один миллион рублей, пишет Ural Mash.

По данным канала, девочку подключили к аппарату ИВЛ только через четыре часа после того, как у нее начали отказывать легкие. Медики обратились в Краснотурьинск, чтобы к ним приехал реанимобиль. Однако специалисты прибыли только через 10 часов. К тому времени перевозить ребенка уже было нельзя, а потому ее забирать отказались. Девочка впоследствии умерла в реанимации.

Также сообщается, что родился ребенок здоровым. Однако через месяц был выявлен гнойный конъюнктивит. Врачи пытались вылечить девочку, но результата не было. Ее госпитализировали. В Центре медицины катастроф рассказали, что автомобилей у них хватает.

Ранее в Екатеринбурге пятимесячный ребенок скончался во сне.

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