В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов

По данным канала, девочку подключили к аппарату ИВЛ только через четыре часа после того, как у нее начали отказывать легкие. Медики обратились в Краснотурьинск, чтобы к ним приехал реанимобиль. Однако специалисты прибыли только через 10 часов. К тому времени перевозить ребенка уже было нельзя, а потому ее забирать отказались. Девочка впоследствии умерла в реанимации.