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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

В Свердловской области детский сад заплатит ребенку за обморожение

В Свердловской области детский сад заплатит ребенку за обморожение

15 августа 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
В Ивделе детское дошкольное учреждение заплатит ребенку за травму.

Инцидент произошел в конце декабря 2023 года.

Детей на прогулку вывели для занятий физкультурой. В процессе игры ребенку в сапожки попал снег. Малыш получил обморожение нижних третей обеих ног и был госпитализирован.

Рассмотрев иск прокуратуры, суд встал на сторону ребенка и назначил детскому дошкольному учреждению выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 10000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в Кировграде спортшкола выплатит ребенку 500 тысяч рублей за сломанную ногу.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Обморожение#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент
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