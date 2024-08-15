В Свердловской области детский сад заплатит ребенку за обморожение

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Инцидент произошел в конце декабря 2023 года.
Детей на прогулку вывели для занятий физкультурой. В процессе игры ребенку в сапожки попал снег. Малыш получил обморожение нижних третей обеих ног и был госпитализирован.
Рассмотрев иск прокуратуры, суд встал на сторону ребенка и назначил детскому дошкольному учреждению выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 10000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в Кировграде спортшкола выплатит ребенку 500 тысяч рублей за сломанную ногу.