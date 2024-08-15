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В Свердловской области организация наказана за незаконное складирование древесины

В Свердловской области организация наказана за незаконное складирование древесины

15 августа 2024, 13:51
Фото: 1MI
ООО «Лесной Урал Лобва» наказали за незаконное складирование древесины.

Прокуратура провела проверку деятельности ООО «Лесной Урал Лобва» и выявила нарушения в сфере лесного хозяйства.

На одном из участков компании обнаружили незаконный склад древесины объемом около 700 кубометров. При этом склад не был зарегистрирован в соответствующем реестре, а у компании отсутствовали документы на пользование земельным участком.

В отношении руководителя компании внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также возбуждено административное дело по статье «самовольное занятие земельного участка».

Прокуратура также обратилась в суд с иском о принудительном освобождении земельного участка от незаконного складирования древесины. Суд удовлетворил иск, и в настоящее время незаконный склад древесины ликвидирован, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловской области.

Напомним, семь лет тюрьмы грозит жителю села Петрокаменское за незаконную рубку леса.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Лес#Древесина#Екатеринбург#Инцидент
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