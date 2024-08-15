В Свердловской области организация наказана за незаконное складирование древесины

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Прокуратура провела проверку деятельности ООО «Лесной Урал Лобва» и выявила нарушения в сфере лесного хозяйства.
На одном из участков компании обнаружили незаконный склад древесины объемом около 700 кубометров. При этом склад не был зарегистрирован в соответствующем реестре, а у компании отсутствовали документы на пользование земельным участком.
В отношении руководителя компании внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также возбуждено административное дело по статье «самовольное занятие земельного участка».
Прокуратура также обратилась в суд с иском о принудительном освобождении земельного участка от незаконного складирования древесины. Суд удовлетворил иск, и в настоящее время незаконный склад древесины ликвидирован, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловской области.
Напомним, семь лет тюрьмы грозит жителю села Петрокаменское за незаконную рубку леса.