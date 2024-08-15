В Свердловской области подняли прожиточный минимум

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
15 августа на заседании правительства области было решено поднять прожиточный минимум на 14,8%, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Показатель прожиточного минимума является достаточно важным в России. С его повышением люди, которые находятся в различных сложных жизненных ситуациях, станут получать больше выплат. Также вырастут надбавки к пенсии и выплаты для детей.
С 15 августа прожиточный минимум для трудоспособного населения составит почти 19 тысяч рублей.
14 августа сообщалось о бойце СВО, который уже год не получал зарплату. На его иждивении находится отец и маленький сын. Сослуживцы помогают их содержать. Свердловский депутат Алексей Свалов разбирается в случившимся и требует выплатить бойцу все положенное жалование.