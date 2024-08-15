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В Свердловской области подняли прожиточный минимум

В Свердловской области подняли прожиточный минимум

15 августа 2024, 08:56
Фото: 1MI
В Свердловской области подняли прожиточный минимум. С его повышением поднимутся и различные социальные выплаты.

15 августа на заседании правительства области было решено поднять прожиточный минимум на 14,8%, сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Показатель прожиточного минимума является достаточно важным в России. С его повышением люди, которые находятся в различных сложных жизненных ситуациях, станут получать больше выплат. Также вырастут надбавки к пенсии и выплаты для детей.

С 15 августа прожиточный минимум для трудоспособного населения составит почти 19 тысяч рублей.

14 августа сообщалось о бойце СВО, который уже год не получал зарплату. На его иждивении находится отец и маленький сын. Сослуживцы помогают их содержать. Свердловский депутат Алексей Свалов разбирается в случившимся и требует выплатить бойцу все положенное жалование.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Деньги#Правительство#Прожиточный минимум#Мрот#Областное правительство#Выплаты#Социальное обеспечение#Екатеринбург#Социальные выплаты
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