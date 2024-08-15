В Свердловской области подняли прожиточный минимум

14 августа сообщалось о бойце СВО, который уже год не получал зарплату. На его иждивении находится отец и маленький сын. Сослуживцы помогают их содержать. Свердловский депутат Алексей Свалов разбирается в случившимся и требует выплатить бойцу все положенное жалование.