Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал

Журналист редакции TagilCity.ru позвонил в управляющую «Райкомхоз» с вопросом, кто же все-таки должен решить проблему с дорогой и ливневками, но подробную информацию давать отказались, сославшись на отсутствие уполномоченного лица, и попросили обратиться с этим вопросом в администрацию города. Но во время разговора все же уточнили, что у этого дома по плану отсутствует тротуар, а есть лишь межквартальный проезд. Наша редакция направит официальный запрос в управляющую компанию для разъяснения ситуации.