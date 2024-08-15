Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Вагонка, Ленинградский проспект, дом 96а. Это пятиэтажный многоквартирный дом. По словам жильцов, после постройки дома в 1971 году за дворовой территорией никто не ухаживал. Перед домом нет тротуара. Проезжая часть и пешеходная дорожка — это одно и тоже. Асфальт разбит. Из-за этого после дождя и весной после таяния снега лужи перед домом не высыхают неделями и даже месяцами, кроме того, вся вода стекает прямо в подвал дома.
Вокруг дома отмостки, они все нарушены. Дом находится в низине. От горбольницы № 1 идет горка вниз, затем школа № 36 и после нее наш дом. Вся вода спускается к нам. Начинаются дожди или снег сходит по весне, все к нам течет, — добавил Владимир Рововой.
Собственники дома обращались в свою управляющую компанию «Райкомхоз» с просьбой вернуть придомовой территории надлежащий вид. Отремонтировать дорогу, сделать тротуар.
В ответ слышим только отговорки, что дороги мы должны ремонтировать сами, за свои средства. Также весной и осенью из-за того, что дом находится в низине, вся вода идёт в подвал. Потому что опалубка вокруг дома разрушена. После дождей по дороге пройти невозможно, приходится пробираться под балконами по разрушенной опалубке, — рассказал редакции TagilCity.ru Владимир Рововой.
Более 70% проживающих в доме — пенсионеры. Из-за возраста они не могут себе позволить бегать по инстанциям. И уже ни на что не надеются. С этим вопросом собственники обращались к председателю городской думы Вадиму Раудштейну. Дом на Ленинградском проспекте, 96А, входит в избирательный округ депутата. По словам жильцов, перед выборами они слышали обещания о помощи. Выборы прошли, с тех пор тишина.
С господином Раундштейном по этому поводу разговаривали. С его стороны помощи никакой. Вы должны делать это все своими руками. Вы здесь собственники, должны делать за свои средства. В УК говорят, что деньги на капитальный ремонт не выделяются. Плановый ремонт был поставлен изначально на 2032 год, а сейчас пришло какое-то постановление от правительства, что дома на капремонт перенесли вообще на 2044 год. Так мне сказали в УК, — поделился мнением с редакцией TagilCity.ru, Владимир Рововой.
По словам жильцов, в управляющей компании им сказали, что нужно собирать собственников и выбирать старших по дому. Писать заявление, чтобы перевести все деньги на счет дома. Этими средствами собственники смогут распоряжаться сами.
Я разговаривал с юристами, они сказали, что придомовая территория, дороги — это в обязательном порядке должна ремонтировать УК. Созваниваюсь с ними, мне говорят, что это должны делать собственники. Буквально месяц назад был в приемной «Справедливой России», их юрист мне сказала, что это чепуха. Все это должно входить в текущий ремонт. А у нас отдельным списком все это идет. Все письма, которые мы посылали, возвращаются обратно. Получаем сплошные отписки, — рассказал Владимир.
Приезжал глава Дзержинского района Александр Ревенко. После того как ему объяснили всю ситуацию, приехали работники ООО «Водоканал-НТ», ливневку почистили, трубу наладили. Но дорогу никто делать не стал.
Журналист редакции TagilCity.ru позвонил в управляющую «Райкомхоз» с вопросом, кто же все-таки должен решить проблему с дорогой и ливневками, но подробную информацию давать отказались, сославшись на отсутствие уполномоченного лица, и попросили обратиться с этим вопросом в администрацию города. Но во время разговора все же уточнили, что у этого дома по плану отсутствует тротуар, а есть лишь межквартальный проезд. Наша редакция направит официальный запрос в управляющую компанию для разъяснения ситуации.