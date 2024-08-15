Вредители будут облетать вашу клубнику стороной: несколько капель йода сотворят чудо

Если клубника болеет и чахнет, плохо растет и приносит мало плодов, то вполне возможно, что ее атакуют огородные вредители. У этого растения много врагов, а победить всех сразу можно с помощью йодового раствора. О том, как его приготовить, и как обрабатывать клубнику, рассказывают эксперты паблика в ВК «Любимая ДАЧА».