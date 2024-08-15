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Published Сегодня, 09:50

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Вредители будут облетать вашу клубнику стороной: несколько капель йода сотворят чудо

Вредители будут облетать вашу клубнику стороной: несколько капель йода сотворят чудо

15 августа 2024, 09:50
Фото: tagilcity.ru
Огромные неприятности дачникам, которые выращивают клубнику, доставляют насекомые вредители. Они способны на корню уничтожить не только ягоды, но и сами корни кустов. Справиться с нашествием вредителей поможет специальный раствор.

Если клубника болеет и чахнет, плохо растет и приносит мало плодов, то вполне возможно, что ее атакуют огородные вредители. У этого растения много врагов, а победить всех сразу можно с помощью йодового раствора. О том, как его приготовить, и как обрабатывать клубнику, рассказывают эксперты паблика в ВК «Любимая ДАЧА».

Какие же насекомые вредят растению?

  • майский жук;
  • долгоносик;
  • слизни;
  • земляничный листоед;
  • белокрылка;
  • блестянка.

Это совершенно разные насекомые, однако йод, которым вы обработаете кусты, должен отпугнуть всех.

Фото: 1MI

Итак, чтобы приготовить мощное оружие против вредителей, капните в 10-литровое ведро 15 капель йода и тщательно перемешайте раствор деревянной палочкой. Перед поливом клубники почву необходимо увлажнить — обрабатывать лекарством сухую землю нельзя. Небольшую миску йодового раствора вылейте под каждый клубничный кустик. Следите при этом, чтобы йод не попал на листья, так как он может вызвать ожог. Оптимально совместить обработку от вредителей с обрезкой, когда кусты стоят «голенькие».

Йодовым раствором необходимо обработать землю и перед пересадкой клубники. Подготовьте грядки и проведите процедуру обеззараживания.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, a через три-четыре дня смело можно сажать, — уверяют эксперты.

Такая мера предосторожности необходима, чтобы не обжечь корни, если йода будет слишком много. Результат будет потрясающий: вредители забудут дорогу на грядки с клубникой минимум на два года. А спустя это время обработку можно будет повторить.

Ранее эксперты рассказали, какие важные работы нужно провести в августе, чтобы клубника дала хороший урожай в следующем году.

Клубнику будете собирать по килограмму с куста: вот чем подкормить ее в августе
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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Дача#Уход#Ягоды#Клубника#Дом и сад#КЦ
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