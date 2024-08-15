Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников

Людмила (имя изменено — прим. ред.) рассказала редакции TagilCity.ru, что сейчас с жильцами аварийного дома активно ведется работа по сбору необходимых документов для дальнейших выплат на покупку жилья. В связи с этим люди принимают большое количество входящих звонков — то от мэрии, то от прокуратуры, то из других ведомств.