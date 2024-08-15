Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Людмила (имя изменено — прим. ред.) рассказала редакции TagilCity.ru, что сейчас с жильцами аварийного дома активно ведется работа по сбору необходимых документов для дальнейших выплат на покупку жилья. В связи с этим люди принимают большое количество входящих звонков — то от мэрии, то от прокуратуры, то из других ведомств.
Поток звонков большой, нам и из администрации звонят, и из прокуратуры, должны брать трубки. И непонятно, кто и зачем звонит в очередной раз, — поясняет редакции Людмила.
Людей не раз предупреждали о том, что могут активизироваться мошенники.
Нас в общем чате уже предупредили о том, что возможны атаки мошенников. Лично мне уже звонят, говорят конкретно — «Мы вам такую-то сумму одобрили, скажите нам то, то и то». Я их, конечно, посылаю. Нам уже говорят, что если что-то кому-то скажем, то останемся без денег и без квартиры. «Все данные у нас есть», говорят, — рассказывает Людмила.
Сейчас женщина проживает в пункте временного размещения. Она также опасается, что перечисленные на ее счет средства могут попасть в руки мошенников. В связи с этим она задумывается о том, как их застраховать и уберечь.
Тагильчанка уверена, что многие жильцы, особенно пожилые, очень взволнованны и встревожены тем, что с ними произошло. Из-за этого критическое мышление может подводить, поэтому люди рискуют довериться незнакомцам.
Мы такое пережили, испытали, не дай бог каждому. Все в напряженном и тревожном состоянии, — говорит Людмила.
Ранее мы писали про то, что мошенники организовывали сборы для пострадавших при взрыве.