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Мошенники звонят пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле

Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников

15 августа 2024, 11:51
Фото: tagilcity.ru

Мошенники звонят пострадавшим от взрыва дома в Нижнем Тагиле

Бывшие жильцы дома №81 по улице Сибирская рассказали редакции TagilCity.ru о том, что до них периодически пытаются дозвониться мошенники. Люди рискуют остаться без выплат, если передадут им свои данные.

Людмила (имя изменено — прим. ред.) рассказала редакции TagilCity.ru, что сейчас с жильцами аварийного дома активно ведется работа по сбору необходимых документов для дальнейших выплат на покупку жилья. В связи с этим люди принимают большое количество входящих звонков — то от мэрии, то от прокуратуры, то из других ведомств.

Поток звонков большой, нам и из администрации звонят, и из прокуратуры, должны брать трубки. И непонятно, кто и зачем звонит в очередной раз, — поясняет редакции Людмила.

Людей не раз предупреждали о том, что могут активизироваться мошенники.

Нас в общем чате уже предупредили о том, что возможны атаки мошенников. Лично мне уже звонят, говорят конкретно — «Мы вам такую-то сумму одобрили, скажите нам то, то и то». Я их, конечно, посылаю. Нам уже говорят, что если что-то кому-то скажем, то останемся без денег и без квартиры. «Все данные у нас есть», говорят, — рассказывает Людмила.

Сейчас женщина проживает в пункте временного размещения. Она также опасается, что перечисленные на ее счет средства могут попасть в руки мошенников. В связи с этим она задумывается о том, как их застраховать и уберечь.

Тагильчанка уверена, что многие жильцы, особенно пожилые, очень взволнованны и встревожены тем, что с ними произошло. Из-за этого критическое мышление может подводить, поэтому люди рискуют довериться незнакомцам.

Мы такое пережили, испытали, не дай бог каждому. Все в напряженном и тревожном состоянии, — говорит Людмила.
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