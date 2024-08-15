Жирная и грязная духовка заблестит, отвалятся слои гари: простой лайфхак по чистке

В идеальном доме идеальная домохозяйка все держит в идеальной чистоте. Реальность же бывает к нам более сурова, и мы попросту не успеваем справиться со всеми домашними делами. Как правило, чистоту в духовке мы наводим не чаще пары раз в год. Эксперт по домоводству, автор тематического канала, блогер Марина Жукова поделилась полезным и простым способом, как решить проблему.