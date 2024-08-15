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Эксперт поделилась простым способом чистки грязной духовки

Жирная и грязная духовка заблестит, отвалятся слои гари: простой лайфхак по чистке

15 августа 2024, 14:13
Фото: 1MI

Эксперт поделилась простым способом чистки грязной духовки

Духовка — одно из самых грязных мест на кухне. На стенках оседает большое количество нагара, грязи и жира. Если долго пренебрегать чисткой, то ситуация может зайти в тупик. И все же спасительное средство существует.

В идеальном доме идеальная домохозяйка все держит в идеальной чистоте. Реальность же бывает к нам более сурова, и мы попросту не успеваем справиться со всеми домашними делами. Как правило, чистоту в духовке мы наводим не чаще пары раз в год. Эксперт по домоводству, автор тематического канала, блогер Марина Жукова поделилась полезным и простым способом, как решить проблему.

Нам на помощь спешат старые проверенные друзья — пищевая сода, хозяйственное мыло и уксус. Соду нам необходимо превратить в кашицу. Разводить ее можно либо хозяйственным мылом, либо гелем для мытья посуды, либо водой. Но водой я не развожу, так как вода и сода быстро пересыхают, а нам необходимо, чтобы состав взаимодействовал с поверхностью минимум 20 минут, — говорит Марина Жукова.
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Приготовленную из соды и мыла пасту необходимо нанести на стенки духовки. Средство нужно оставить на указанное время, а после этого следует быстро обработать поверхность обычным девятипроцентным уксусом — для удобства его лучше перелить в распылитель. Сразу же начнется бурная реакция: сода будет сильно пениться.

И тут важно не упустить момент и начать быстро-быстро оттирать застывшую грязь. Сажа, копоть, застывший жир — все прекрасно отчищается. Вся грязь в итоге останется на губке, а стенки духовки будут идеально чистыми.

Ранее Марина Жукова поделилась проверенным средством, как справиться с застывшим на противне старым жиром.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Духовка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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