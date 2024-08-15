Жирная и грязная духовка заблестит, отвалятся слои гари: простой лайфхак по чистке

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В идеальном доме идеальная домохозяйка все держит в идеальной чистоте. Реальность же бывает к нам более сурова, и мы попросту не успеваем справиться со всеми домашними делами. Как правило, чистоту в духовке мы наводим не чаще пары раз в год. Эксперт по домоводству, автор тематического канала, блогер Марина Жукова поделилась полезным и простым способом, как решить проблему.
Нам на помощь спешат старые проверенные друзья — пищевая сода, хозяйственное мыло и уксус. Соду нам необходимо превратить в кашицу. Разводить ее можно либо хозяйственным мылом, либо гелем для мытья посуды, либо водой. Но водой я не развожу, так как вода и сода быстро пересыхают, а нам необходимо, чтобы состав взаимодействовал с поверхностью минимум 20 минут, — говорит Марина Жукова.
Приготовленную из соды и мыла пасту необходимо нанести на стенки духовки. Средство нужно оставить на указанное время, а после этого следует быстро обработать поверхность обычным девятипроцентным уксусом — для удобства его лучше перелить в распылитель. Сразу же начнется бурная реакция: сода будет сильно пениться.
И тут важно не упустить момент и начать быстро-быстро оттирать застывшую грязь. Сажа, копоть, застывший жир — все прекрасно отчищается. Вся грязь в итоге останется на губке, а стенки духовки будут идеально чистыми.
Ранее Марина Жукова поделилась проверенным средством, как справиться с застывшим на противне старым жиром.