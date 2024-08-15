Жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Также женщина набрала в лесу и других грибов, рассказала она в группе «Дары лесов Урала».
При этом женщина отметила, что собрала немного белых и подосиновиков. Однако половину пришлось выкинуть. Причиной стало то, что даже у небольших грибов слишком высокая червивость.
За один подход женщине удалось собрать 35 литров опят. Она решила поделиться ими с соседкой. А вот из найденных деликатесов у нее получилась паста.
Ранее грибники рассказали, что в Свердловской области появились грибы весом в несколько килограмм.