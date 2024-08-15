tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Свердловской области женщина нашла поляну черных лисичек

Жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы

15 августа 2024, 05:30
Фото: Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области

В Свердловской области женщина нашла поляну черных лисичек

Жительница Свердловской области во время сбора грибов на территории в сторону Первоуральска, нашла поляну с редкими грибами. Это вороночник рожковидный или, как его еще называют, черная лисичка.

Также женщина набрала в лесу и других грибов, рассказала она в группе «Дары лесов Урала».

При этом женщина отметила, что собрала немного белых и подосиновиков. Однако половину пришлось выкинуть. Причиной стало то, что даже у небольших грибов слишком высокая червивость.

За один подход женщине удалось собрать 35 литров опят. Она решила поделиться ими с соседкой. А вот из найденных деликатесов у нее получилась паста.

Ранее грибники рассказали, что в Свердловской области появились грибы весом в несколько килограмм.

В Свердловской области обнаружен гриб-хищник
Узнать подробнее
Читайте также:
В лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый грибВрач-терапевт Гречухина рассказала, почему грибы быстро портятсяЯдовитый гриб унес жизнь человека в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Свободное время#Свердловская область#Лес#Грибы#Природа#Екатеринбург#Грибник
Подпишитесь
Плот с буровой установкой замечен на Тагильском пруду
Сегодня, 04:29
В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость
Сегодня, 05:07
Стало известно, чьи жизни унесло страшное ДТП под Нижним Тагилом
Сегодня, 06:19
Бастрыкин поручил проконтролировать дело об отсутствии горячей воды в Полевском
Сегодня, 07:04
В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
Сегодня, 07:21