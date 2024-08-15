Звонки мошенников, закрытие детсада, затопленный подвал, смертность и гибель младенца

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
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Updated Сегодня, 17:13
В Нижнем Тагиле активизировались мошенники, которые пытаются выманить данные у жильцов рухнувшего дома на улице Сибирской. Аферисты действуют нагло и требуют у людей коды доступа. Тагильчане переживают, что в стрессовой ситуации в какой-то момент могут попасть на их удочку. Некоторые из пострадавших задумываются, как застраховать средства.
Детский сад №192 на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыли еще зимой. Здание действительно нуждалось в ремонте системы отопления и канализации. Открыть учреждение обещали к сентябрю 2024 года. Однако сейчас эти сроки под вопросом: власти неожиданно заявили, что детский сад необходимо ремонтировать капитально.
В одном из многоэтажных домов на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле постоянно затапливает подвалы. Дом находится в низине, и после осадков в зоне подтопления оказывается и двор. Вокруг дома разрушена опалубка. Из-за постоянной воды жители не могут рассчитывать на благоустройство территории.
В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превышает рождаемость, а количество разводов догнало количество браков. В городе стало меньше представителей малого бизнеса. Свердловскстат обнародовал неутешительную статистику за первое полугодие 2024 года.
В Серове младенец сначала попал в больницу с гнойным конъюнктивитом, а потом умер из-за отказа сердца и легких. Медики вызвали реанимобиль из Краснотурьинска, но машина по каким-то причинам ехала 10 часов. Когда же автомобиль наконец прибыл, перевозить ребенка уже было нельзя. Впоследствии девочка скончалась в реанимации, а родители обратились в суд.