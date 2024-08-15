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Звонки мошенников, закрытие детсада, затопленный подвал, смертность и гибель младенца

Звонки мошенников, закрытие детсада, затопленный подвал, смертность и гибель младенца

15 августа 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле жители рухнувшего дома получают звонки от мошенников. Жители Вагонки недовольны закрытием детсада №192. В одном из домов Тагила вода постоянно топит подвал. Смертность в городе вдвое выше рождаемости. В Серове из-за опоздания скорой трагически погиб младенец. Итоги за 15 августа.

В Нижнем Тагиле активизировались мошенники, которые пытаются выманить данные у жильцов рухнувшего дома на улице Сибирской. Аферисты действуют нагло и требуют у людей коды доступа. Тагильчане переживают, что в стрессовой ситуации в какой-то момент могут попасть на их удочку. Некоторые из пострадавших задумываются, как застраховать средства.

Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
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Детский сад №192 на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыли еще зимой. Здание действительно нуждалось в ремонте системы отопления и канализации. Открыть учреждение обещали к сентябрю 2024 года. Однако сейчас эти сроки под вопросом: власти неожиданно заявили, что детский сад необходимо ремонтировать капитально.

«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
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В одном из многоэтажных домов на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле постоянно затапливает подвалы. Дом находится в низине, и после осадков в зоне подтопления оказывается и двор. Вокруг дома разрушена опалубка. Из-за постоянной воды жители не могут рассчитывать на благоустройство территории.

Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
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В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превышает рождаемость, а количество разводов догнало количество браков. В городе стало меньше представителей малого бизнеса. Свердловскстат обнародовал неутешительную статистику за первое полугодие 2024 года.

В Нижнем Тагиле смертность почти в два раза превысила рождаемость
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В Серове младенец сначала попал в больницу с гнойным конъюнктивитом, а потом умер из-за отказа сердца и легких. Медики вызвали реанимобиль из Краснотурьинска, но машина по каким-то причинам ехала 10 часов. Когда же автомобиль наконец прибыл, перевозить ребенка уже было нельзя. Впоследствии девочка скончалась в реанимации, а родители обратились в суд.

В Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов
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«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
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