Звонки мошенников, закрытие детсада, затопленный подвал, смертность и гибель младенца

В Серове младенец сначала попал в больницу с гнойным конъюнктивитом, а потом умер из-за отказа сердца и легких. Медики вызвали реанимобиль из Краснотурьинска, но машина по каким-то причинам ехала 10 часов. Когда же автомобиль наконец прибыл, перевозить ребенка уже было нельзя. Впоследствии девочка скончалась в реанимации, а родители обратились в суд.