Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за неделю

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Самым частым нарушением стало управление без использования ремня безопасности, всего таких случаев было выявлено более двух тысяч. Более 800 автомобилистов ездили с тонированными стеклами, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Также автоинспекторы зафиксировали 303 случая управления транспортом без водительских прав. Почти 200 человек находились за рулем в нетрезвом состоянии.
Напомним, 13 августа 2024 года в Екатеринбурге во время рейда было замечено девять несоблюдений ПДД в течение часа.