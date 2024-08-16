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Updated Сегодня, 06:40

Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за неделю

Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за неделю

16 августа 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области выявлено более девяти тысяч нарушений ПДД в течении недели. Рейды проходили с 5 по 11 августа 2024 года.

Самым частым нарушением стало управление без использования ремня безопасности, всего таких случаев было выявлено более двух тысяч. Более 800 автомобилистов ездили с тонированными стеклами, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Также автоинспекторы зафиксировали 303 случая управления транспортом без водительских прав. Почти 200 человек находились за рулем в нетрезвом состоянии.

Напомним, 13 августа 2024 года в Екатеринбурге во время рейда было замечено девять несоблюдений ПДД в течение часа.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Рейд#ПДД#Водители#ЧП#Нарушения#18+#Екатеринбург#Инцидент#Нетрезвое вождение
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