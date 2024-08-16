Чиновники Екатеринбурга оставили без выплат раненого бойца СВО

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Управление социальной политики Свердловской области отказывало раненому бойцу СВО в выплате 300 тысяч рублей. Работники службы посчитали предоставленные документы недостаточными доказательствами.
В дело вмешалась прокуратура. После обращения прокурора в суд, социальная служба поверила предоставленным доказательствам и выплатила положенную компенсацию.
Напомним, что 14 августа стало известно о мобилизованном свердловчанине, который год не получает зарплату. Местный депутат разбирается произошедшем.