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Чиновники Екатеринбурга оставили без выплат раненого бойца СВО

Чиновники Екатеринбурга оставили без выплат раненого бойца СВО

16 августа 2024, 10:20
Фото: 1MI
Чиновники Екатеринбурга не верили бойцу СВО, что он получал ранения и участвовал в спецоперации.

Управление социальной политики Свердловской области отказывало раненому бойцу СВО в выплате 300 тысяч рублей. Работники службы посчитали предоставленные документы недостаточными доказательствами.

В дело вмешалась прокуратура. После обращения прокурора в суд, социальная служба поверила предоставленным доказательствам и выплатила положенную компенсацию.

Напомним, что 14 августа стало известно о мобилизованном свердловчанине, который год не получает зарплату. Местный депутат разбирается произошедшем.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Компенсация#Ранение#Социальная политика#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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