Дачный сезон 2024 года почти завершен: в августе готовим грядки к новому урожаю

В старину крестьяне хорошо знали, что один день год кормит. В августе растения и земля нуждается в нежной заботе. Если забросить дела и почивать на лаврах нынешнего урожая, то в следующем году его не будет вовсе. Эксперты портала «Абзац» дали советы, чем необходимо заняться в первую очередь в эти последние летние деньки.