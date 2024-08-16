Дачный сезон 2024 года почти завершен: в августе готовим грядки к новому урожаю

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В старину крестьяне хорошо знали, что один день год кормит. В августе растения и земля нуждается в нежной заботе. Если забросить дела и почивать на лаврах нынешнего урожая, то в следующем году его не будет вовсе. Эксперты портала «Абзац» дали советы, чем необходимо заняться в первую очередь в эти последние летние деньки.
В августе мы одну за другой освобождаем грядки от урожая. На земле остается множество мусора: это и старая ботва, и сорная трава, и листья. Очистите почву от всего ненужного, чтобы избежать заражения грунта болезнями или вредителями.
Если раньше сидераты сажали только продвинутые фермеры и сельхозпредприятия, то сегодня об этом лайфхаке узнали все российские дачники. После сбора урожая грядки можно засеять овсом, рожью, горчицей, клевером, люцерной и т.д, этот список очень длинный. Эти растения быстро всходят, неприхотливы, насыщают землю полезными микроэлементами, улучшают структуру и повышают плодородие почвы.
Можно удобрить землю навозом, куриным пометом, торфом, компостом или любой другой органикой. Кроме того, в продаже есть комплексные удобрения промышленного производства, которые также помогут восстановить качества грунта.
Нужно тщательно осмотреть все растения, которые останутся зимовать на участке, и произвести их обрезку и подкормку. Продумайте способы укрытия от сильных холодов и защиту от набегов грызунов и зайцев. Например, грядки с клубникой можно мульчировать. Прикорневые круги плодовых деревьев укрывают лапником и т. д.
Лопаты, грабли, плоскорезы, которые вы больше не планируете использовать, тщательно очистите от земли, обработайте средством от ржавчины и уберите в сарай или любое другое помещение. Если оставить инвентарь зимовать на открытом воздухе, то весной вам придется потратить немало денег, чтобы купить новый.
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