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Жителю Екатеринбурга Ozon заплатит 110 тысяч рублей за неисправную духовку

Екатеринбуржцу Ozon выплатит более 100 тысяч рублей за неисправную духовку

16 августа 2024, 07:58
Фото: 1MI

Жителю Екатеринбурга Ozon заплатит 110 тысяч рублей за неисправную духовку

За отказ забрать неисправный товар и вернуть деньги екатеринбуржцу, суд обязал Ozon выплатить пострадавшему 110 тысяч рублей.

Мужчина приобрел электрическую духовку. Дома при проверке оказалось, что она не работает. В сервисном центре ему дали заключение, что сломан переключатель режимов. Покупатель хотел вернуть духовку, однако ему отказали в этом.

После этого он подготовил претензию в адрес маркетплейса с требованием возврата стоимости неисправного товара. В этом ему помогли специалисты консультационного пункта для потребителей. Ему вновь отказали.

Тогда покупатель подал иск в суд. По решению суда продавец выплатит не только стоимость товара, но и моральный ущерб, а также расходы на судебные тяжбы, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Екатеринбург#Маркетплейс#Инцидент
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