Екатеринбуржцу Ozon выплатит более 100 тысяч рублей за неисправную духовку

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Мужчина приобрел электрическую духовку. Дома при проверке оказалось, что она не работает. В сервисном центре ему дали заключение, что сломан переключатель режимов. Покупатель хотел вернуть духовку, однако ему отказали в этом.
После этого он подготовил претензию в адрес маркетплейса с требованием возврата стоимости неисправного товара. В этом ему помогли специалисты консультационного пункта для потребителей. Ему вновь отказали.
Тогда покупатель подал иск в суд. По решению суда продавец выплатит не только стоимость товара, но и моральный ущерб, а также расходы на судебные тяжбы, сообщает Роспотребнадзор Свердловской области.