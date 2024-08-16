Из искры не возгорится пламя: эксперт объяснил, как безопасно развести костер на даче

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Впрочем, костер на участке разводят не только для удовольствия. Садоводы также сжигают мусор и траву. Как рассказал председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин, разводить огонь где попало нельзя — это просто опасно для жизни и для имущества.
По словам эксперта, существует три относительно безопасных способа обустройства костра на участке:
Но даже в этом случае необходимо принять меры для быстрого тушения огня в чрезвычайной ситуации. Рядом с разведенным костром должно быть какое-либо средство быстрого тушения пламени — ведро с водой или песком, шланг из скважины, огнетушитель и т. д.
Кроме того, нельзя оборудовать кострище или ставить бочку рядом с лесом: расстояние до хвойных деревьев должно составлять не менее 50 метров, до лиственных — не менее 15 метров. К тому же рядом не должны находиться строения — расстояние должно составлять не менее 7,5 метров.
Также Никита Чаплин напомнил, что дачникам-нарушителям, которые пренебрегают мерами безопасности и разводят костры на своих участках где и как попало, грозят штрафы.
Ранее эксперты поделились народными средствами чистки дымохода дачного камина или печки.