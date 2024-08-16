Из искры не возгорится пламя: эксперт объяснил, как безопасно развести костер на даче

Кроме того, нельзя оборудовать кострище или ставить бочку рядом с лесом: расстояние до хвойных деревьев должно составлять не менее 50 метров, до лиственных — не менее 15 метров. К тому же рядом не должны находиться строения — расстояние должно составлять не менее 7,5 метров.