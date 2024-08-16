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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Союзе дачников посоветовали три безопасных способа развести костер на даче

Из искры не возгорится пламя: эксперт объяснил, как безопасно развести костер на даче

16 августа 2024, 12:33
Фото: 1MI

В Союзе дачников посоветовали три безопасных способа развести костер на даче

Как приятно сидеть темным августовским вечером у костра на даче, любоваться на звезды и вести неспешную беседу с друзьями. Однако посиделки у костра могут обернуться трагедией, если развести его не по правилам и в неположенном месте.

Впрочем, костер на участке разводят не только для удовольствия. Садоводы также сжигают мусор и траву. Как рассказал председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин, разводить огонь где попало нельзя — это просто опасно для жизни и для имущества.

По словам эксперта, существует три относительно безопасных способа обустройства костра на участке:

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  • В металлической бочке. Этот способ подходит для сжигания мусора и сухой травы. Перед тем, как подносить спичку, убедитесь, что бочка стоит на ровной поверхности, что она не накренится и не упадет, советует эксперт;
  • В специальных костровых чашах или ящиках из негорючих материалов. Это очень удобный способ ограничить распространение огня.
  • На очищенном участке земли. Кострище можно обустроить на голой земле, предварительно очищенной от мусора, травы и любых других предметов в радиусе не менее двух метров. Предварительно необходимо сделать углубление в земле, а по краям кострища устроить некое подобие земляной насыпи.

Но даже в этом случае необходимо принять меры для быстрого тушения огня в чрезвычайной ситуации. Рядом с разведенным костром должно быть какое-либо средство быстрого тушения пламени — ведро с водой или песком, шланг из скважины, огнетушитель и т. д.

Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, нельзя оборудовать кострище или ставить бочку рядом с лесом: расстояние до хвойных деревьев должно составлять не менее 50 метров, до лиственных — не менее 15 метров. К тому же рядом не должны находиться строения — расстояние должно составлять не менее 7,5 метров.

Также Никита Чаплин напомнил, что дачникам-нарушителям, которые пренебрегают мерами безопасности и разводят костры на своих участках где и как попало, грозят штрафы.

Ранее эксперты поделились народными средствами чистки дымохода дачного камина или печки.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Пожар#Безопасность#Дом#Окружающая среда#Дача#Костер#Дом и сад#КЦ
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