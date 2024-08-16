Как отмыть всю бытовую технику за один раз и очень быстро: несколько полезных советов

Духовка — одно из самых грязных мест на кухне. На стенках можно увидеть остатки копоти, нагара, старого жира. Наша задача- отмыть всю грязь без особых усилий, а поможет в этом вода и лимонная кислота. В 200 мл воды растворяем примерно полпакетика кислоты и ставим миску в разогретую до 180 градусов духовку. Отмокать она будет примерно полчаса, а мы тем временем можем заняться самой плитой. Если на ней есть засохшие пятна, то можно нанести немного мыльного раствора, приготовленного из геля для мытья посуды и воды. Если поверхность в целом чистая, то протираем сразу губкой с моющим средством и смываем водой.