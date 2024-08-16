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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Как отмыть всю бытовую технику за один раз и очень быстро: несколько полезных советов

Как отмыть всю бытовую технику за один раз и очень быстро: несколько полезных советов

16 августа 2024, 10:53
Фото: 1MI
Если вам к приходу гостей нужно отмыть сразу всю бытовую технику на кухне, не паникуйте. Это не займет много времени и сил — просто действуйте организованно и пользуйтесь нашими проверенными лайфхаками.

Если вы думаете, что вам и целого дня не хватит на то, чтобы привести в порядок бытовую технику, то это не так. С этой задачей можно справиться довольно быстро. Главное, действовать по заранее намеченному плану. Действовать придется одновременно на нескольких фронтах, а использовать мы будем как бытовую химию, так и народные средства. Полезные советы дают эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки».

Отмываем духовку и плиту

Духовка — одно из самых грязных мест на кухне. На стенках можно увидеть остатки копоти, нагара, старого жира. Наша задача- отмыть всю грязь без особых усилий, а поможет в этом вода и лимонная кислота. В 200 мл воды растворяем примерно полпакетика кислоты и ставим миску в разогретую до 180 градусов духовку. Отмокать она будет примерно полчаса, а мы тем временем можем заняться самой плитой. Если на ней есть засохшие пятна, то можно нанести немного мыльного раствора, приготовленного из геля для мытья посуды и воды. Если поверхность в целом чистая, то протираем сразу губкой с моющим средством и смываем водой.

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Отмываем микроволновку

Этот кухонный агрегат также может быть загрязнен остатками пищи, которые нужно будет размягчить.

Сейчас и дети пользуются микроволновкой, поэтому внутри можно найти остатки еды. Сначала моем поддон, возвращаем его на место и ставим внутрь миску с содовым раствором на две минуты. Затем вынимаем ее и протираем внутри тряпочкой, — дают советы эксперты.

Стеклянные дверцы микроволновки можно быстро довести до зеркального блеска с помощью средства для стекол.

Отмываем холодильник

Для этого агрегата мы не будем использовать бытовую химию, так как здесь мы храним продукты. Справиться с загрязнениями в холодильнике нам поможет раствор из соды и лимонной кислоты. Можно не делать новый, а просто насыпать кислоту в миску с содовым раствором, которым мы отпаривали микроволновку. Вынимаем все продукты и проходим тряпкой все поверхности, а затем протираем холодильник снаружи.

Фото: 1MI

Пока мы возились с кухонными приборами, полчаса уже прошло, духовку вы выключили, и она даже успела остыть. Вся грязь внутри сделалась мягкой и теперь ее очень просто смыть той же лимонной водой. Вытираем насухо внутри, а дверцу духовки моем жидкостью для стекол. Если вы наносили мыльный раствор на плиту, то просто уберите отставший нагар поролоновой губкой.

В итоге на мытье всех кухонных приборов вы потратили не более полутора часов. Ваша кухня блестит и сияет, как новая.

Ранее эксперты рассказали, как удалить нагар со старых закопченных кастрюль.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Кухня#Дом и сад#КЦ
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