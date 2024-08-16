Как правильно пить воду: можно ли навредить здоровью чрезмерным употреблением воды?

Воду стоит пить при возникновении жажды в любом желаемом количестве. Как правило, люди наиболее охотно пьют воду после пробуждения, так как во сне организм теряет более полулитра жидкости. Помимо этого, человек пьет больше обычного после занятий спортом или при любой другой физической активности, при жаре.