Как правильно пить воду: можно ли навредить здоровью чрезмерным употреблением воды?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как сообщает newia.ru, специалисты по здоровому питанию советуют рассчитывать ежесуточную норму воды в объеме 30 мл на 1 кг массы тела. Например, при весе в 60 кг человек должен выпивать 1,8 литра воды в сутки. Однако при соблюдении такого норматива потребления воды стоит учитывать физиологические особенности организма и не забывать о наличии хронических заболеваний, если они имеются.
Стоит иметь в виду, что диетологи не могут определиться с единым мнением — учитывать ли любую попадающую в организм жидкость или считать только чистую воду. Одни при подсчете суточной нормы учитывают супы, чай, кофе, сок и прочие напитки, другие настаивают, что «вода» — только чистая питьевая вода без газа и любых добавок.
Воду стоит пить при возникновении жажды в любом желаемом количестве. Как правило, люди наиболее охотно пьют воду после пробуждения, так как во сне организм теряет более полулитра жидкости. Помимо этого, человек пьет больше обычного после занятий спортом или при любой другой физической активности, при жаре.
Согласно комментарию врач-диетолога, нутрициолога, терапевта, члена Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александры Разареновой, потребление воды крайне индивидуально, оно складывается в зависимости от соматического состояния человека: сердечно-сосудистой и выделительной системы, наличия или отсутствия хронических заболеваний почек. Немаловажно, имеются ли у человека нарушения углеводного обмена, какое количество соли присутствует в его ежедневном рационе. Эксперты рекомендуют пить большую часть воды за 3-4 часа до сна, чтобы избежать частых ночных пробуждений. А вечером лучше выпивать не более двух стаканов.