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Лесотехнический колледж в Талице выплатит 205 тысяч за ожоги ученика во время занятия

Лесотехнический колледж в Талице выплатит 205 тысяч за ожоги ученика во время занятия

16 августа 2024, 09:02
Фото: 1MI
Лесотехнический колледж в Талице выплатит 205 тысяч рублей за вред, причиненный несовершеннолетнему слушателю автокурсов. Инцидент произошел в мае 2023 года.

Молодой человек пошел на курсы подготовки водителей категории «В». Во время выполнения задания инструктора разорвалась боковина радиатора отопления в салоне. Из-за этого свердловчанину облило руки и ноги тосолом, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Пострадавшего отвезли в реанимацию. Его мать обратилась в суд с требованием взыскать с учебного учреждения 200 тысяч рублей. Суд обязал ответчика выплатить молодому человеку 200 тысяч рублей, а его матери пять тысяч рублей.

Напомним, детский сад в Ивделе выплатит ребенку 10 тысяч рублей за обморожение.

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