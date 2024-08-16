Лесотехнический колледж в Талице выплатит 205 тысяч за ожоги ученика во время занятия

Пострадавшего отвезли в реанимацию. Его мать обратилась в суд с требованием взыскать с учебного учреждения 200 тысяч рублей. Суд обязал ответчика выплатить молодому человеку 200 тысяч рублей, а его матери пять тысяч рублей.