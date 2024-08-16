Лесотехнический колледж в Талице выплатит 205 тысяч за ожоги ученика во время занятия

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Молодой человек пошел на курсы подготовки водителей категории «В». Во время выполнения задания инструктора разорвалась боковина радиатора отопления в салоне. Из-за этого свердловчанину облило руки и ноги тосолом, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Пострадавшего отвезли в реанимацию. Его мать обратилась в суд с требованием взыскать с учебного учреждения 200 тысяч рублей. Суд обязал ответчика выплатить молодому человеку 200 тысяч рублей, а его матери пять тысяч рублей.
Напомним, детский сад в Ивделе выплатит ребенку 10 тысяч рублей за обморожение.