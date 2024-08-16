Мужчину зажало между мусоровозом и ЛЭП в поселке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Водитель грузовой машины, двигаясь задним ходом во время уборки мусора, наехал на своего помощника. В результате потерпевший оказался зажат между мусоровозом и ЛЭП, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Молодой человек скончался до того, как приехали врачи. Водитель грузовика в момент аварии был в трезвом состоянии. Стаж его вождения — 32 года.
Напомним, пожилая женщина в Екатеринбурге, ехавшая за рулем иномарки, насмерть сбила мужчину на велосипеде. Он умер на месте ЧП.