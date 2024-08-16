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Updated Сегодня, 11:09

Грузовик насмерть сбил молодого человека в поселке в Екатеринбурге

Мужчину зажало между мусоровозом и ЛЭП в поселке в Екатеринбурге

16 августа 2024, 11:07
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Грузовик насмерть сбил молодого человека в поселке в Екатеринбурге

В поселке Медный в Екатеринбурге водитель грузовика насмерть сбил 32-летнего мужчину. ДТП произошло 16 августа 2024 года.

Водитель грузовой машины, двигаясь задним ходом во время уборки мусора, наехал на своего помощника. В результате потерпевший оказался зажат между мусоровозом и ЛЭП, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Молодой человек скончался до того, как приехали врачи. Водитель грузовика в момент аварии был в трезвом состоянии. Стаж его вождения — 32 года.

Напомним, пожилая женщина в Екатеринбурге, ехавшая за рулем иномарки, насмерть сбила мужчину на велосипеде. Он умер на месте ЧП.

Водитель наехал на пешехода под Верхотурьем и скрылся
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Водитель#ЧП#Грузовик#Поселок#Лэп#Мусоровоз#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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