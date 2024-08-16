tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

На профессора УрФУ в Екатеринбурге напали с перцовым баллончиком

На профессора УрФУ в Екатеринбурге напали с перцовым баллончиком

16 августа 2024, 03:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге профессор УрФУ Владимир Велькин пострадал из-за парковочного места. Инцидент произошел на улице Луначарского.

Мужчина ждал в машине на парковке свою супругу. В это время к нему подошел неизвестный и принялся угрожать сожжением автомобиля, если он не уедет. При этом он показал екатеринбуржцу удостоверение и назвался старшим лейтенантом, пишет Е1.

После этого злоумышленник распылил в глаза горожанину перцовый баллончик. Водитель «ГАЗели» дал пострадавшему воду, чтобы он промыл глаза. В это время к нему подошли его жена и сын и отвезли в травмпункт. Заявление в полицию он писать не стал.

Напомним, 11 мая 2024 года в Екатеринбурге на мужчину напал незнакомец и, распылив ему в глаза баллончик, ограбил его.

Компания подростков в Нижнем Тагиле напала на пенсионера
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка брызнула баллончиком в лицо женщине в ТЦ «Перекресток» в ЕкатеринбургеДва подростка на электросамокатах столкнулись около ТЦ «Гринвич» в ЕкатеринбургеИномарка влетела в грузовик на трассе в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пострадавший#ЧП#Злоумышленник#Баллончик#18+#Екатеринбург#Перцовый баллончик#Инцидент
Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Вчера, 09:45
Вода стекает к нам: в Нижнем Тагиле жители дома жалуются на вечно затопленный подвал
Вчера, 07:44
Под Нижним Тагилом жители села Петрокаменское требуют ремонта аварийного моста
Вчера, 08:21
Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
Вчера, 11:51
Бегали от армии: в Екатеринбурге задержали пятерых мигрантов-уклонистов
Вчера, 16:01
«Уральские авиалинии» выплатят омичке 120 тысяч за стресс после приземления в поле
Вчера, 16:16