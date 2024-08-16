На профессора УрФУ в Екатеринбурге напали с перцовым баллончиком

После этого злоумышленник распылил в глаза горожанину перцовый баллончик. Водитель «ГАЗели» дал пострадавшему воду, чтобы он промыл глаза. В это время к нему подошли его жена и сын и отвезли в травмпункт. Заявление в полицию он писать не стал.