На профессора УрФУ в Екатеринбурге напали с перцовым баллончиком

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Мужчина ждал в машине на парковке свою супругу. В это время к нему подошел неизвестный и принялся угрожать сожжением автомобиля, если он не уедет. При этом он показал екатеринбуржцу удостоверение и назвался старшим лейтенантом, пишет Е1.
После этого злоумышленник распылил в глаза горожанину перцовый баллончик. Водитель «ГАЗели» дал пострадавшему воду, чтобы он промыл глаза. В это время к нему подошли его жена и сын и отвезли в травмпункт. Заявление в полицию он писать не стал.
Напомним, 11 мая 2024 года в Екатеринбурге на мужчину напал незнакомец и, распылив ему в глаза баллончик, ограбил его.