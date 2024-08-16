Набсовет РЭО одобрил финансирование объекта ТКО в Крыму на 1,3 млрд рублей

В свою очередь, гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что компания планирует вложить в проект 1,271 миллиарда рублей, тогда как общий объем инвестиций оценивается в 1,353 миллиарда. По словам Буцаева, полигон станет частью комплексных объектов по обращению с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Ему предстоит принимать из этих районов хвосты, которые не подлежат переработке, в объеме 505 тысяч тонн.