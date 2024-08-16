Набсовет РЭО одобрил финансирование объекта ТКО в Крыму на 1,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Наблюдательный совет компании утвердил льготное финансирование проекта. Протокол от 6 августа 2024 года был подписан заместителем председателя правительства Дмитрием Патрушевым.
По его словам, речь идет о современном объекте размещения ТКО мощностью 600 тысяч тонн в год, который будет возведен в Белогорском районе. Этот объект составит важное звено в системе обращения с отходами в регионе, что обеспечит ему возможность достижения показателей, установленных в рамках национального проекта «Экология», подвел итог зампред правительства.
В свою очередь, гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что компания планирует вложить в проект 1,271 миллиарда рублей, тогда как общий объем инвестиций оценивается в 1,353 миллиарда. По словам Буцаева, полигон станет частью комплексных объектов по обращению с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Ему предстоит принимать из этих районов хвосты, которые не подлежат переработке, в объеме 505 тысяч тонн.
Мощность обработки на объектах обеспечит переработку 100% ТКО, возникающих в регионе, при этом половина из них будет утилизирована. Таким образом, субъект РФ достигнет показателей по обработке 100% образующихся твердых отходов и сокращению наполовину отходов, направляемых на полигоны, заключил глава РЭО.
Льготный заем предоставляется из средств от выпуска облигаций РЭО с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центробанка России. Субсидию предоставляет Минприроды России в виде имущественного взноса в рамках постановления Правительства РФ № 906.
Наблюдательный совет РЭО утвердил предоставление льготного финансирования за счет средств от выпуска облигаций компании инвестиционному проекту строительства.
По объекту уже составлена проектная документация, пройдена государственная экспертиза, а также получено разрешение на строительство. Разрешение на ввод в эксплуатацию будет выдано до конца 2024 года.
Проект реализует ООО «Крымский экологический оператор» на базе концессионного соглашения с министерством ЖКХ Республики Крым.