Парализованный пациент с БАС смог снова говорить

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Эта инновационная технология предназначена для восстановления коммуникации среди тех, кто утратил возможность говорить из-за паралича или неврологических нарушений. Хотя устройство не может читать мысли, оно способно интерпретировать электрические сигналы мозга, когда пользователь пытается произнести слова, и преобразовывать их в текст, который затем озвучивает компьютер. Об этом пишет newkhakasiya.online.
БАС, более известный как болезнь Лу Герига, поражает нервные клетки, отвечающие за двигательные функции всего организма. В результате заболевания происходит постепенная утрата способности стоять, ходить и использовать руки. Осложняется ситуация тем, что больные могут также потерять контроль над мышцами, участвующими в речи, что приводит к полной утрате возможности общения.
Летом прошлого года 45-летнему Кейси Харреллу имплантировали четыре микроэлектродные решетки в ту часть мозга, которая отвечает за координацию речи. Эти решетки считывают данные мозговой активности, получаемые с 256 корковых электродов. По сути, устройство улавливает сигналы, которые мозг хочет отправить мышцам, и преобразует их сначала в фонемы, а затем в слова.
Полученные слова выводятся на экран и превращаются в речь. Ученым удалось даже восстановить голос Харрелла, который он имел до появления первых симптомов бокового амиотрофического склероза (БАС).
Эта технология внушает надежду на то, что в будущем люди, потерявшие способность говорить, смогут вновь общаться со своими родными без каких-либо преград.