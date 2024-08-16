Парализованный пациент с БАС смог снова говорить

Эта инновационная технология предназначена для восстановления коммуникации среди тех, кто утратил возможность говорить из-за паралича или неврологических нарушений. Хотя устройство не может читать мысли, оно способно интерпретировать электрические сигналы мозга, когда пользователь пытается произнести слова, и преобразовывать их в текст, который затем озвучивает компьютер. Об этом пишет newkhakasiya.online.