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Пенсионерка насмерть сбила велосипедиста в Екатеринбурге

Пенсионерка на автомобиле наехала на велосипедиста в Екатеринбурге

16 августа 2024, 03:48
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Пенсионерка насмерть сбила велосипедиста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 64-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Ford Focus, сбила мужчину, который ехал на электровелосипеде. ДТП произошло на улице Крауля.

Поворачивая в правую сторону, водитель столкнулась с велотранспортом, на котором ехал 50-летний мужчина. Он скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Известно, что женщина не заметила велосипедиста. Автоинспекторы также установили, что мощность велотранспорта — почти 350 ватт, в связи с чем его можно причислить к категории мопеда.

Напомним, 10 августа 2024 года под Верхотурьем автомобилист насмерть сбил пешехода. После наезда он сразу уехал с места происшествия.

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