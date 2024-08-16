Пенсионерка на автомобиле наехала на велосипедиста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Поворачивая в правую сторону, водитель столкнулась с велотранспортом, на котором ехал 50-летний мужчина. Он скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Известно, что женщина не заметила велосипедиста. Автоинспекторы также установили, что мощность велотранспорта — почти 350 ватт, в связи с чем его можно причислить к категории мопеда.
Напомним, 10 августа 2024 года под Верхотурьем автомобилист насмерть сбил пешехода. После наезда он сразу уехал с места происшествия.