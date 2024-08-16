Перестаньте развозить грязь по квартире: самые распространенные ошибки при уборке

Мы уже сказали выше про разные тряпки для уборки. Но важно также запомнить, что их нужно обязательно стирать как минимум раз в неделю. Также не забывайте очищать веник и щетку пылесоса, мыть совок и мусорное ведро. Кроме того, необходимо следить и за чистотой бытовых приборов: у посудомоечной машины протирать дно и мыть решетки, у стиральной машины — убирать воду, которая скапливается в резиновом уплотнителе. Также нужно протирать фасады. В объективе внимания — холодильник, стиралка, микроволновка и духовка.