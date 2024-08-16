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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Перестаньте развозить грязь по квартире: самые распространенные ошибки при уборке

Перестаньте развозить грязь по квартире: самые распространенные ошибки при уборке

16 августа 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
Если вы постоянно убираетесь, а квартира все равно выглядит кое-как, значит пришло время задуматься о ваших подходах к чистоте. Пол с разводами и зеркала с пятнами после «уборки» явно говорят, что вы что-то делаете не так.

Лучше убираться редко, но метко. Для наведения чистоты стоит выделить один день в неделю, а в остальное время просто поддерживать порядок. И тогда квартира всегда будет выглядеть идеально. Как правильно наводить чистоту, и какие ошибки распространены при уборке, рассказывают эксперты портала «Белновости».

Ошибка 1. Все мыть одной тряпкой

Конечно, можно вымыть одной тряпкой оконную раму, стекло, а затем протереть ей пыль. Но результат при этом будет по-настоящему плачевным. Даже если промывать тряпку водой, она все равно останется грязной. Кроме того, на тряпке мы переносим бактерии с разных поверхностей. Вот почему салфеток для уборки должно быть несколько.

Фото: tagilcity.ru

Ошибка 2. Не убираться в труднодоступных местах

Распространенная ошибка при уборке — мыть только середину комнаты и не заглядывать при этом под диван, где скопилась целая куча пыли. Или вытереть пыль с трюмо, но не добраться до верхнего ящика шкафа. Хотя бы раз в неделю нужно обязательно проходиться здесь влажной тряпкой. Так и воздух в квартире будет чище, и грязи копиться будет меньше.

Ошибка 3. Не следить за средствами для уборки и бытовыми приборами

Мы уже сказали выше про разные тряпки для уборки. Но важно также запомнить, что их нужно обязательно стирать как минимум раз в неделю. Также не забывайте очищать веник и щетку пылесоса, мыть совок и мусорное ведро. Кроме того, необходимо следить и за чистотой бытовых приборов: у посудомоечной машины протирать дно и мыть решетки, у стиральной машины — убирать воду, которая скапливается в резиновом уплотнителе. Также нужно протирать фасады. В объективе внимания — холодильник, стиралка, микроволновка и духовка.

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Ошибка 4. Использовать слишком много моющего средства

Лучше обойтись совсем без моющего средства, чем переборщить с ним. Если вы, например, решили помыть пол со специальным средством, следуйте инструкции на упаковке и не выливайте в ведро сразу полбутылки. Иначе на полу останутся разводы, а в вашем доме будет пахнуть, как в научной лаборатории, где экспериментируют с химикатами.

Ошибка 5. Не стирать шторы и покрышки

Можно навести идеальную чистоту в доме, но общее впечатление будет портить пыльно-серая штора с пятнами и полная пыли накидка на диван. Стирать эти вещи каждую неделю не нужно, однако примерно раз в два месяца их все же нужно освежать.

Ошибка 6. Не мыть посуду и не убирать вещи

И не забывайте старую народную мудрость: чисто бывает не там, где постоянно убирают, а там, где не мусорят. Убирайте одежду в шкаф, а грязное белье — в специальную корзину, сразу же мойте за собой посуду и вытирайте убежавшее на плиту молоко. И тогда в вашей квартире всегда будет царить идеальная чистота и уют.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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