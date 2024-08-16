Победительница олимпиад из Нижнего Тагила поступила в МГУ

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Диана является победительницей и призером региональных, Всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, а также победительницей «Большой перемены», рассказали в пресс-службе молодежного проекта HoKi studio.
Также выпускница получала губернаторские премии и премию Президента Татарстана. Кроме того, она занималась волонтерской деятельностью.
Напомним, ученик седьмого класса гимназии в Нижнем Тагиле получит детскую премию в размере более 28 тысяч рублей за особые успехи в техническом творчестве.