Поединок эрудитов: экоигры «Защитники земли» для молодежи прошли в Нижнем Тагиле

Соревнования развернулись сразу на двух площадках: внутри центра и на прилегающей к нему территории. Во время квеста школьники придумывали и презентовали экологические «кричалки», рисовали плакаты, собирали экопазлы, отвечали на вопросы о разумном потреблении ресурсов и сортировали отходы на скорость.