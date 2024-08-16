Поединок эрудитов: экоигры «Защитники земли» для молодежи прошли в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Соревнования развернулись сразу на двух площадках: внутри центра и на прилегающей к нему территории. Во время квеста школьники придумывали и презентовали экологические «кричалки», рисовали плакаты, собирали экопазлы, отвечали на вопросы о разумном потреблении ресурсов и сортировали отходы на скорость.
Мы подготовили для школьников интеллектуальную игру. Вопросы задавались достаточно высокого уровня сложности. При этом команды справились почти со всеми заданиями, показав хорошие результаты. Мы очень довольны стартом нашего сотрудничества с новыми партнерами, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Все участники события получили звание «Защитники Земли» и дипломы проекта, а победителей наградили сувенирами.
В организации мероприятия участвовали региональный оператор «Рифей», команда просветительского проекта «Народный» и его партнеры.
Отметим, все мероприятия в экодоме «Народный» проводятся бесплатно. Записаться на экскурсии и мастер-классы можно по телефону +7 (982) 731-14-28 со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 часов.