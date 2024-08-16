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Продолжаются поиски пропавшего юноши с ДЦП в Красноуфимске

Продолжаются поиски пропавшего юноши с ДЦП в Красноуфимске

16 августа 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
В деревне под Красноуфимском продолжаются поиски 20-летнего молодого человека, который пропал в июле 2024 года.

Молодого человека объявили в федеральный розыск, а в базе его указали в категории пропавших без вести, пишет Ура.ру.

По словам его мамы, волонтеры и правоохранители обыскали всю деревню, однако сын так и не нашелся.

Напомним, юноша приехал в населенный пункт со своими родителями на день рождения родственницы. Вечером он вышел из дома и обратно не вернулся.

Родители предположили, что его могли похитить, так как видели в день его пропажи подозрительную машину, которая стояла недалеко от дома.

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