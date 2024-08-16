Продолжаются поиски пропавшего юноши с ДЦП в Красноуфимске

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Молодого человека объявили в федеральный розыск, а в базе его указали в категории пропавших без вести, пишет Ура.ру.
По словам его мамы, волонтеры и правоохранители обыскали всю деревню, однако сын так и не нашелся.
Напомним, юноша приехал в населенный пункт со своими родителями на день рождения родственницы. Вечером он вышел из дома и обратно не вернулся.
Родители предположили, что его могли похитить, так как видели в день его пропажи подозрительную машину, которая стояла недалеко от дома.