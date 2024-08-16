Продюсер моделей из Екатеринбурга оказался мошенником

Заплатив 60 тысяч рублей обманщику, девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Москва», где заняла третье место. Позже выяснилось, для участия в конкурсе необходимо внести стартовый платёж, который во много раз меньше стоимости услуг продюсера. Когда девушка узнала об этом, Парамонов резко прекратил с ней сотрудничество.