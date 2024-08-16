Продюсер моделей из Екатеринбурга оказался мошенником

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По версии следствия, Антон Парамонов обманул бывшую «Мисс Москва» и несколько других моделей. Он настойчиво предлагал им свои услуги для участия в конкурсах, где продюсер не требуется.
Заплатив 60 тысяч рублей обманщику, девушка приняла участие в конкурсе «Мисс Москва», где заняла третье место. Позже выяснилось, для участия в конкурсе необходимо внести стартовый платёж, который во много раз меньше стоимости услуг продюсера. Когда девушка узнала об этом, Парамонов резко прекратил с ней сотрудничество.
Других моделей Парамонов обманул на более крупные суммы, которые доходят до нескольких миллионов рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что 7 августа стало известно о девушке, которую мошенники обманули, предлагая инвестировать в криптовалюту. Сначала девушке казалось, что она зарабатывает, но когда она взяла кредит и перевела его незнакомцу, поняла: ее обманули.