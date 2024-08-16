Раненого военного из Тюмени обокрали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Приехав в отпуск в Екатеринбург, тюменский военный познакомился с мужчиной на вокзале. После большого количества выпивки собутыльник украл банковские карты и деньги. Всего злоумышленник потратил около 100 тысяч рублей, пишет URA.RU.
Мужчина написал заявление в полицию, но из-за алкогольной амнезии и длительности рассмотрения заявления — вспомнить ни своего нового друга, ни место, где они выпивали, мужчина не смог.
Напомним, что мобилизованный свердловчанин уже год не получал зарплату, находясь в зоне СВО.