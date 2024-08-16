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Раненого военного из Тюмени обокрали в Екатеринбурге

Раненого военного из Тюмени обокрали в Екатеринбурге

16 августа 2024, 08:32
Фото: 1MI
Раненого военного из Тюмени, который приехал в госпиталь, обокрали в Екатеринбурге.

Приехав в отпуск в Екатеринбург, тюменский военный познакомился с мужчиной на вокзале. После большого количества выпивки собутыльник украл банковские карты и деньги. Всего злоумышленник потратил около 100 тысяч рублей, пишет URA.RU.

Мужчина написал заявление в полицию, но из-за алкогольной амнезии и длительности рассмотрения заявления — вспомнить ни своего нового друга, ни место, где они выпивали, мужчина не смог.

Напомним, что мобилизованный свердловчанин уже год не получал зарплату, находясь в зоне СВО.

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