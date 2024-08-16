РЭО определил региональных операторов, находящихся в зоне риска

Такие организации обязаны иметь действующую безотзывную банковскую гарантию, соблюдать схемы потоков твердых коммунальных отходов (ТКО), предоставлять соответствующие услуги и собирать оплату за них, избегать судебных разбирательств и негативного освещения в СМИ. Если против оператора возбуждено дело о банкротстве, его статус автоматически перемещается в красную зону для более тщательной проверки.