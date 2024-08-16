РЭО определил региональных операторов, находящихся в зоне риска

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Речь идет о таких предприятиях, как СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» из Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» из Якутии и ООО «Чистый город» из Курганской области.
Работа этих компаний обсуждалась 15 августа на еженедельной встрече по вопросам обращения с отходами, проводимой министром природных ресурсов России Александром Козловым.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что всем этим операторам грозит прекращение деятельности.
Такие организации обязаны иметь действующую безотзывную банковскую гарантию, соблюдать схемы потоков твердых коммунальных отходов (ТКО), предоставлять соответствующие услуги и собирать оплату за них, избегать судебных разбирательств и негативного освещения в СМИ. Если против оператора возбуждено дело о банкротстве, его статус автоматически перемещается в красную зону для более тщательной проверки.
В России определены 274 зоны деятельности регоператоров по обращению с ТКО, из них в 260 зонах деятельности 184 региональных оператора уже начали оказывать коммунальные услуги, пишет newstracker.ru.
Напомним, межведомственная рабочая группа по вопросам обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра Козлова. В ее состав вошли представители РЭО, парламента РФ, надзорных и федеральных органов власти, а также уполномоченные сотрудники из каждого региона. Заседания этой группы проходят еженедельно.