Спасаем кастрюлю после варки свеклы: вернуть белизну эмали помогут два средства

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Красно-рубиновый цвет свеклы обусловлен наличием в ней особого красящего пигмента бетанина. Это чрезвычайно стойкое соединение. Вот почему так сложно отмыть с эмалированной поверхности кастрюли остатки свекольного сока. Конечно, можно попробовать воздействовать на краситель чистящим порошком. Однако жесткий абразив нанесет вред эмали, а после чистки местами ее вообще не останется. Эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки» предлагают гораздо более щадящий способ воздействия.
Для чистки грязной свекольной кастрюли возьмем соду и перекись водорода.
Полстакана соды, перекись, чтобы паста по консистенции получилась, как сметанка. Наносим на стенки и дно, плотно накрываем пакетом и ждем 40 минут, — советует эксперт.
После этого открываем пакет и оцениваем результат. В некоторых местах грязь отошла даже без чистки, однако кое-где все же придется потереть. Берем обычную поролоновую губку и начинаем отчищать стенки и дно. Сода также является абразивом, однако более мягким, она не повреждает и не стирает покрытие. Перекись водорода выступает в роли естественного отбеливателя. Кстати, она входит в состав многих дорогих отбеливателей, которые продаются в магазине. Но, как говорится, если результат тот же, зачем платить больше?
Споласкиваем кастрюлю и смотрим, остались ли проблемные места. В этом случае повторно разводим соду перекисью и продолжаем чистить кастрюлю. Свежая порция пасты сделает свое дело, и вся грязь растворится.
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