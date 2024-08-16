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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

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Спасаем кастрюлю после варки свеклы: вернуть белизну эмали помогут два средства

Спасаем кастрюлю после варки свеклы: вернуть белизну эмали помогут два средства

16 августа 2024, 14:29
Фото: tagilcity.ru
Каждая хозяйка знает, во что превращается эмалированная кастрюля, в которой варили свеклу или красили яйца в луковой шелухе. Вернуть эмали былую чистоту помогут два незаменимых в хозяйстве средства.

Красно-рубиновый цвет свеклы обусловлен наличием в ней особого красящего пигмента бетанина. Это чрезвычайно стойкое соединение. Вот почему так сложно отмыть с эмалированной поверхности кастрюли остатки свекольного сока. Конечно, можно попробовать воздействовать на краситель чистящим порошком. Однако жесткий абразив нанесет вред эмали, а после чистки местами ее вообще не останется. Эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки» предлагают гораздо более щадящий способ воздействия.

Для чистки грязной свекольной кастрюли возьмем соду и перекись водорода.

Полстакана соды, перекись, чтобы паста по консистенции получилась, как сметанка. Наносим на стенки и дно, плотно накрываем пакетом и ждем 40 минут, — советует эксперт.
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После этого открываем пакет и оцениваем результат. В некоторых местах грязь отошла даже без чистки, однако кое-где все же придется потереть. Берем обычную поролоновую губку и начинаем отчищать стенки и дно. Сода также является абразивом, однако более мягким, она не повреждает и не стирает покрытие. Перекись водорода выступает в роли естественного отбеливателя. Кстати, она входит в состав многих дорогих отбеливателей, которые продаются в магазине. Но, как говорится, если результат тот же, зачем платить больше?

Споласкиваем кастрюлю и смотрим, остались ли проблемные места. В этом случае повторно разводим соду перекисью и продолжаем чистить кастрюлю. Свежая порция пасты сделает свое дело, и вся грязь растворится.

Ранее эксперты рассказали, как отмыть за один подход всю бытовую технику на кухне.

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