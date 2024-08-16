Спасаем кастрюлю после варки свеклы: вернуть белизну эмали помогут два средства

После этого открываем пакет и оцениваем результат. В некоторых местах грязь отошла даже без чистки, однако кое-где все же придется потереть. Берем обычную поролоновую губку и начинаем отчищать стенки и дно. Сода также является абразивом, однако более мягким, она не повреждает и не стирает покрытие. Перекись водорода выступает в роли естественного отбеливателя. Кстати, она входит в состав многих дорогих отбеливателей, которые продаются в магазине. Но, как говорится, если результат тот же, зачем платить больше?