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Спасенный ребенок, дома с печным отоплением в Тагиле, олимпиадница и прием в вузы

Спасенный ребенок, дома с печным отоплением в Тагиле, олимпиадница и прием в вузы

16 августа 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге из больницы выписан оказавшийся под завалами многоэтажки ребенок. В Тагиле становится все меньше домов с печками. Тагильчанка-олимпиадница поступила в МГУ. В городе строят завод по очистке воды. В Свердловской области завершена приемная кампания. Подводим итоги за 16 августа.

Из детской больницы Екатеринбурга выписан ребенок, оказавшийся под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Его отец, сотрудник УВЗ Алексей Огарков, погиб во время обрушения. Здоровью мальчика сейчас ничего не угрожает.

Мальчика, спасенного из-под завалов в Нижнем Тагиле, выписали из больницы
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В Нижнем Тагиле продолжается процесс по переводу домов с печным отоплением на газовое. Работы идут по проекту «Чистый воздух» в соответствии с указом Владимира Путина. На работы по замене оборудования местные власти выделили около 300 млн рублей.

В Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением
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Диана Давыдова, умница и красавица из Нижнего Тагила, поступила в одно из лучших учебных заведений страны — МГУ. Девушка будет учиться на факультете высшей школы госаудита. Диана является победителем и призером олимпиад разного уровня, активисткой молодежных движений и волонтером.

Победительница олимпиад из Нижнего Тагила поступила в МГУ
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Подрядчик продолжает возведение в Нижнем Тагиле станции по водоочистке «Южная». Она должна обеспечить качественной питьевой водой жителей Гальянки и Вагонки. Работы продолжаются, несмотря на объективные трудности: на одном из этапов рабочие наткнулись на очень твердый грунт.

В Нижнем Тагиле продолжается строительство завода по очистке воды
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Приемная кампания в колледжи и вузы Свердловской области официально завершена. На получение бесплатного образования претендовали около 100 тысяч абитуриентов. Самым востребованным направлением оказалась промышленность и металлургия — около 15 тысяч заявлений. На втором месте по популярности — IT. На третьем — отрасль строительства.

В Свердловской области завершилась приемная кампания в учебные заведения
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Мальчика, спасенного из-под завалов в Нижнем Тагиле, выписали из больницы
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