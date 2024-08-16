Спасенный ребенок, дома с печным отоплением в Тагиле, олимпиадница и прием в вузы

В Екатеринбурге из больницы выписан оказавшийся под завалами многоэтажки ребенок. В Тагиле становится все меньше домов с печками. Тагильчанка-олимпиадница поступила в МГУ. В городе строят завод по очистке воды. В Свердловской области завершена приемная кампания. Подводим итоги за 16 августа.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле