Спасенный ребенок, дома с печным отоплением в Тагиле, олимпиадница и прием в вузы

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Из детской больницы Екатеринбурга выписан ребенок, оказавшийся под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Его отец, сотрудник УВЗ Алексей Огарков, погиб во время обрушения. Здоровью мальчика сейчас ничего не угрожает.
В Нижнем Тагиле продолжается процесс по переводу домов с печным отоплением на газовое. Работы идут по проекту «Чистый воздух» в соответствии с указом Владимира Путина. На работы по замене оборудования местные власти выделили около 300 млн рублей.
Диана Давыдова, умница и красавица из Нижнего Тагила, поступила в одно из лучших учебных заведений страны — МГУ. Девушка будет учиться на факультете высшей школы госаудита. Диана является победителем и призером олимпиад разного уровня, активисткой молодежных движений и волонтером.
Подрядчик продолжает возведение в Нижнем Тагиле станции по водоочистке «Южная». Она должна обеспечить качественной питьевой водой жителей Гальянки и Вагонки. Работы продолжаются, несмотря на объективные трудности: на одном из этапов рабочие наткнулись на очень твердый грунт.
Приемная кампания в колледжи и вузы Свердловской области официально завершена. На получение бесплатного образования претендовали около 100 тысяч абитуриентов. Самым востребованным направлением оказалась промышленность и металлургия — около 15 тысяч заявлений. На втором месте по популярности — IT. На третьем — отрасль строительства.