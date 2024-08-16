Свердловчане распространяют листовки о взрывоопасных предметах: правда или фейк

В некоторых случаях фотографий не было вовсе — свердловчане распространяли между собой просто тревожные сообщения на эту тему. О таких ориентировках в чатах и соцсетях сообщали с 2022 года не в одной области. Из раза в раз региональные правоохранительные органы заявляли, что подобных взрывных устройств обнаружено не было.