Свердловчане распространяют листовки о взрывоопасных предметах: правда или фейк

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Опасные предметы свердловчане якобы находят везде — на дорогах, лавках, в кустах. В листовках об этом предупреждают горожан ни в коем случае не поднимать подозрительные вещи. Из соцсетей информация о листовках просочилась и на официальные сайты свердловских муниципалитетов. Так, мэрия Полевского опубликовала предупреждение 10 февраля 2023 года.
Фейковая информация о подобных находках была запущена в социальной сети «Одноклассники» еще в середине 2022 года. Далее разные паблики забирали это сообщение к себе, даже не меняя фотографию «листовки» и приписывая объявленное предостережение каждый своему субъекту РФ.
В некоторых случаях фотографий не было вовсе — свердловчане распространяли между собой просто тревожные сообщения на эту тему. О таких ориентировках в чатах и соцсетях сообщали с 2022 года не в одной области. Из раза в раз региональные правоохранительные органы заявляли, что подобных взрывных устройств обнаружено не было.
В полиции Нижнего Тагила заявляли, что доверять такой информации, которая указана на листовках, нельзя, особенно если дело касается антитеррористической безопасности. Эксперты считают, что задача распространения подобных сообщений в соцсетях — посеять панические настроения среди жителей регионов.
Нужно в любых ситуациях верить только официальной информации, распространяемой органами власти и правоохранительным структурами на сайтах и через СМИ, — сообщали в МУ МВД «Нижнетагильское».
А при обнаружении подозрительных предметов свердловчан призывают вспомнить простые правила: ни в коем случае не трогать находку и сразу позвонить в полицию по номеру 112. На место приедут спецслужбы для проведения проверки.