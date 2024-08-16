Светофоры временно отключены на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Данные объекты не работают из-за отключения электроснабжения. Их отключили у школы №90 и на перекрестке в районе Бригадной улицы, рассказали в городском ЦОДД.
Светофоры снова будут включены в 14:00.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких часов в нерабочем состоянии находился светофор на перекрестке проезжей части в районе Вагонки, так как произошло аварийное отключение электроснабжения. Вскоре, когда авария была устранена, объект возобновил работу.