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Светофоры временно отключены на ГГМ в Нижнем Тагиле

Светофоры временно отключены на ГГМ в Нижнем Тагиле

16 августа 2024, 05:22
В Нижнем Тагиле на непродолжительное время отключены светофоры на Черноисточинском шоссе. Они перестали работать утром 16 августа 2024 года.

Данные объекты не работают из-за отключения электроснабжения. Их отключили у школы №90 и на перекрестке в районе Бригадной улицы, рассказали в городском ЦОДД.

Светофоры снова будут включены в 14:00.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких часов в нерабочем состоянии находился светофор на перекрестке проезжей части в районе Вагонки, так как произошло аварийное отключение электроснабжения. Вскоре, когда авария была устранена, объект возобновил работу.

Десятки светофоров Нижнего Тагила подключат к высокоскоростным каналам связи
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Ггм#Светофор#Электроснабжение#Светофоры#Отключение#Екатеринбург#ЦОДД
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