Светофоры временно отключены на ГГМ в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких часов в нерабочем состоянии находился светофор на перекрестке проезжей части в районе Вагонки, так как произошло аварийное отключение электроснабжения. Вскоре, когда авария была устранена, объект возобновил работу.