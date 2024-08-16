Урожай пролежит до лета и дольше: названы важные условия хранения дачных запасов

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Дачники, которые владеют секретами хранения урожая, будут есть собственные овощи вплоть до следующего лета. А там и свежий урожай поспеет. Если все делать правильно, то можно никогда не покупать овощи в магазине, а круглый год употреблять свои, без нитратов и химикатов. Лайфхаками по хранению урожая поделился агроном Михаил Воробьев.
По его словам, любые овощи и фрукты лучше всего держать в помещениях с низкой положительной температурой — это может быть погреб или холодильник. Например, яблоки зимних сортов будут прекрасно себя чувствовать при +3-5 градусах и сохранят свежесть очень долго.
Другое дело кабачки и тыквы: эти твердокожие представители растительного мира прекрасно себя чувствуют и при комнатной температуре. Однако есть один нюанс:
Нужно дождаться их полного созревания, когда их кожура будет трудно царапаться ногтем. В этом случае они могут храниться в обычных комнатных условиях практически до следующего лета, — говорит Михаил Воробьев.
Некоторые овощи — например, морковь и топинамбур — можно хранить прямо в земле. Морковь укладывают в ящики послойно, пересыпая слои песком. Затем их закапывают в землю на глубину 20-30 сантиметров. Здесь корнеплоды прекрасно перезимуют, да и мыши до них не доберутся. А весной их можно будет выкопать и использовать в пищу.
Что касается топинамбура, то его вообще можно не выкапывать из земли осенью — он будет себя прекрасно чувствовать и сохранит все полезные свойства.
Что касается ягод, их можно заморозить, а осенью и зимой готовить из них полезные и вкусные морсы. Это относится не только к дачным, но и к лесным сортам, также отметил эксперт.
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