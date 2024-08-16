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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Агроном Воробьев рассказал, как выбрать правильные условия для хранения урожая

Урожай пролежит до лета и дольше: названы важные условия хранения дачных запасов

16 августа 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney

Агроном Воробьев рассказал, как выбрать правильные условия для хранения урожая

Лето в этом году стояло чудесное: были и дожди, и солнце. Поэтому во многих регионах дачники собирают хороший урожай. Однако вырастить овощи — всего лишь полдела. Сохранить морковь, картошку и свеклу до лета намного труднее.

Дачники, которые владеют секретами хранения урожая, будут есть собственные овощи вплоть до следующего лета. А там и свежий урожай поспеет. Если все делать правильно, то можно никогда не покупать овощи в магазине, а круглый год употреблять свои, без нитратов и химикатов. Лайфхаками по хранению урожая поделился агроном Михаил Воробьев.

По его словам, любые овощи и фрукты лучше всего держать в помещениях с низкой положительной температурой — это может быть погреб или холодильник. Например, яблоки зимних сортов будут прекрасно себя чувствовать при +3-5 градусах и сохранят свежесть очень долго.

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Другое дело кабачки и тыквы: эти твердокожие представители растительного мира прекрасно себя чувствуют и при комнатной температуре. Однако есть один нюанс:

Нужно дождаться их полного созревания, когда их кожура будет трудно царапаться ногтем. В этом случае они могут храниться в обычных комнатных условиях практически до следующего лета, — говорит Михаил Воробьев.

Некоторые овощи — например, морковь и топинамбур — можно хранить прямо в земле. Морковь укладывают в ящики послойно, пересыпая слои песком. Затем их закапывают в землю на глубину 20-30 сантиметров. Здесь корнеплоды прекрасно перезимуют, да и мыши до них не доберутся. А весной их можно будет выкопать и использовать в пищу.

Фото: Изображение Midjourney

Что касается топинамбура, то его вообще можно не выкапывать из земли осенью — он будет себя прекрасно чувствовать и сохранит все полезные свойства.

Что касается ягод, их можно заморозить, а осенью и зимой готовить из них полезные и вкусные морсы. Это относится не только к дачным, но и к лесным сортам, также отметил эксперт.

Ранее эксперт дал совет, как спасти урожай картошки, если в августе идут затяжные дожди.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Хранение#Дача#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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