Урожай пролежит до лета и дольше: названы важные условия хранения дачных запасов

Некоторые овощи — например, морковь и топинамбур — можно хранить прямо в земле. Морковь укладывают в ящики послойно, пересыпая слои песком. Затем их закапывают в землю на глубину 20-30 сантиметров. Здесь корнеплоды прекрасно перезимуют, да и мыши до них не доберутся. А весной их можно будет выкопать и использовать в пищу.