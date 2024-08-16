tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Жители Курской области эвакуируются в Екатеринбург

В Екатеринбург начали эвакуироваться жители Курской области

16 августа 2024, 12:00
Фото: 1MI

Жители Курской области эвакуируются в Екатеринбург

Семейная пара беженцев из Курской области приехала в Свердловскую область.

В столицу Урала приехали первые пострадавшие жители приграничной области. Их поселили в пункте временного размещения.

Пострадавшей семейной парой в настоящее время занимается министерство социальной политики. Сотрудники активно помогают им, передает ЕАН слова омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

Также сообщается, что она планирует лично посетить курян.

Напомним, добровольцы из Свердловской области отправились помогать жителям Курской области.

При поддержке ЕР в Курскую область было доставлено более 800 тонн гумпомощи
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Помощь#Пострадавшие#Беженцы#Екатеринбург#СВО
Подпишитесь
Отец погибшей девочки в Нижнем Тагиле не верит в версию со взрывом газа в доме
Сегодня, 07:17
В Екатеринбурге снова подорожал бензин
Сегодня, 07:58
Продюсер моделей из Екатеринбурга оказался мошенником
Сегодня, 09:00
Победительница олимпиад из Нижнего Тагила поступила в МГУ
Сегодня, 09:50
В Свердловской области внезапно скончалась мама пятерых детей
Сегодня, 09:54
Незрячие дети в Тагиле смогут с комфортом послушать спектакли в Молодежном театре
Сегодня, 10:29