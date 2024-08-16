В Екатеринбург начали эвакуироваться жители Курской области

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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В столицу Урала приехали первые пострадавшие жители приграничной области. Их поселили в пункте временного размещения.
Пострадавшей семейной парой в настоящее время занимается министерство социальной политики. Сотрудники активно помогают им, передает ЕАН слова омбудсмена Татьяны Мерзляковой.
Также сообщается, что она планирует лично посетить курян.
Напомним, добровольцы из Свердловской области отправились помогать жителям Курской области.