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В Екатеринбурге начался суд над сотрудницей опеки за подделку документов

В Екатеринбурге начался суд над сотрудницей опеки за подделку документов

16 августа 2024, 15:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начался суд над сотрудницей опеки за подделку документов, из-за которых долго не было известно о смерти маленького мальчика.

16 августа пройдет суд над сотрудницей опеки, ее обвиняют в подлоге документов.

Как выяснило следствие, в декабре 2022 года вместо того чтобы проверить состояние 6-летнего Далера, она просто составила документ, о том, что с ребенком все хорошо. Из-за этого о его смерти узнали только спустя время.

Также из-за составления официального документа Вероника Наумова продолжала получать выплаты за опекунство.

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Напомним, что Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников обвиняются в убийстве маленького Далера. Суд над ними начнется 26 августа.

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