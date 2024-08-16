В Екатеринбурге начался суд над сотрудницей опеки за подделку документов

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
16 августа пройдет суд над сотрудницей опеки, ее обвиняют в подлоге документов.
Как выяснило следствие, в декабре 2022 года вместо того чтобы проверить состояние 6-летнего Далера, она просто составила документ, о том, что с ребенком все хорошо. Из-за этого о его смерти узнали только спустя время.
Также из-за составления официального документа Вероника Наумова продолжала получать выплаты за опекунство.
Напомним, что Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников обвиняются в убийстве маленького Далера. Суд над ними начнется 26 августа.