В Екатеринбурге неизвестный фальшивыми деньгами расплачивается в «ЖизньМарте»

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Инцидент происходит в сети магазинов «ЖизньМарт». Каждый раз мужчина приходит туда в одном и том же, покупает один и тот же товар, затем отвлекает продавцов, пытаясь подсунуть им в этот момент фальшивые деньги.
Когда же кассиры замечают подделку и звонят в полицию, то мужчина быстро убегает. Так произошло уже несколько раз.
Сотрудник магазина рассказал изданию URA.RU, что в некоторых магазинах ему удалось купить товар на фальшивые деньги.