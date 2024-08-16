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В Екатеринбурге неизвестный фальшивыми деньгами расплачивается в «ЖизньМарте»

В Екатеринбурге неизвестный фальшивыми деньгами расплачивается в «ЖизньМарте»

16 августа 2024, 07:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина уже целый месяц пытается купить товар на фальшивые деньги в сетевом супермаркете. Когда ему это не удается, он сбегает до приезда правоохранителей.

Инцидент происходит в сети магазинов «ЖизньМарт». Каждый раз мужчина приходит туда в одном и том же, покупает один и тот же товар, затем отвлекает продавцов, пытаясь подсунуть им в этот момент фальшивые деньги.

Когда же кассиры замечают подделку и звонят в полицию, то мужчина быстро убегает. Так произошло уже несколько раз.

Сотрудник магазина рассказал изданию URA.RU, что в некоторых магазинах ему удалось купить товар на фальшивые деньги.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Деньги#Фальшивые деньги#Екатеринбург#Инцидент
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