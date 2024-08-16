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В Екатеринбурге Росприроднадзор оштрафовал владельцев катеров

В Екатеринбурге Росприроднадзор оштрафовал владельцев катеров

16 августа 2024, 07:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Росприроднадзор оштрафовал владельцев катеров за отсутствие разрешающих документов.

Специалисты выяснили, что катера, расположенные на Плотинке в Екатеринбурге, находятся там незаконно. Предприниматели не заключали договоров на водопользование. Более того, такая деятельность очень опасная. Сотрудники Росприроднадзора оштрафовали предпринимателей на 85 тысяч рублей, пишет Е1.

Напомним, что 10 июля катер врезался в молодого человека, который плавал в Городском пруду. Юношу удалось спасти.

Подобный инцидент произошел и 12 июля. Катер врезался в лодку с двумя девушками. Обе женщины получили серьезные травмы.

После этих происшествий 17 июля суд запретил использовать Городской пруд для катания на катерах. Бизнесменам пришло закрыть прокат.

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