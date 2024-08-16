В Екатеринбурге Росприроднадзор оштрафовал владельцев катеров

Специалисты выяснили, что катера, расположенные на Плотинке в Екатеринбурге, находятся там незаконно. Предприниматели не заключали договоров на водопользование. Более того, такая деятельность очень опасная. Сотрудники Росприроднадзора оштрафовали предпринимателей на 85 тысяч рублей, пишет Е1.