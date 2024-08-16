В Екатеринбурге снова подорожал бензин

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Больше всего вырос в цене 98-й и 100-й бензин, в среднем на 2 рубля.
Повышение цен на более популярные марки бензина, такие как 92-й и 95-й, выглядит не так заметно. Там цены выросли в среднем на 10 копеек.
На 20 копеек подешевле дизель, но не на всех заправках, где-то он, наоборот, подорожал на 20 копеек, сообщают в Е1.
13 августа сообщалось, что цены на овощи и фрукты в Свердловской области выросли на 17%.