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В Екатеринбурге снова подорожал бензин

В Екатеринбурге снова подорожал бензин

16 августа 2024, 07:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге цены на бензин выросли на несколько рублей.

Больше всего вырос в цене 98-й и 100-й бензин, в среднем на 2 рубля.

Повышение цен на более популярные марки бензина, такие как 92-й и 95-й, выглядит не так заметно. Там цены выросли в среднем на 10 копеек.

На 20 копеек подешевле дизель, но не на всех заправках, где-то он, наоборот, подорожал на 20 копеек, сообщают в Е1.

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#Вадим Бредников#Общество#Цены#Свердловская область#Автомобиль#Рост цен#Бензин#Топливо#Заправка#Екатеринбург#Дизельное топливо#Цены на топливо
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