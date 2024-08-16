В Екатеринбурге заблокировали 630 аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Правила «МТС Юрент» запрещают ездить на самокатах несовершеннолетним. Большая часть заблокированных аккаунтов принадлежит не самим подросткам, а их совершеннолетним близким, передает «КП-Екатеринбург».
Всего в России заблокировано около 6 тысяч аккаунтов, которыми пользовались подростки. Екатеринбург в этом антирейтинге занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу.
В кикшеринговом сервисе также сообщили, что при выявлении такого нарушения сотрудником компании или инспектором ГИБДД аккаунт будет заблокирован, а на пользователя наложат штраф в размере 10 тысяч рублей.
31 июля сотрудники ГАИ проводили рейд в Екатеринбурге. В ходе мероприятия инспекторы выявили 62 нарушения ПДД среди пешеходов и самокатчиков.