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В Екатеринбурге заблокировали 630 аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

В Екатеринбурге заблокировали 630 аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

16 августа 2024, 09:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге заблокировали 630 аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков. Это 10% от всех заблокированных аккаунтов в России.

Правила «МТС Юрент» запрещают ездить на самокатах несовершеннолетним. Большая часть заблокированных аккаунтов принадлежит не самим подросткам, а их совершеннолетним близким, передает «КП-Екатеринбург».

Всего в России заблокировано около 6 тысяч аккаунтов, которыми пользовались подростки. Екатеринбург в этом антирейтинге занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу.

В кикшеринговом сервисе также сообщили, что при выявлении такого нарушения сотрудником компании или инспектором ГИБДД аккаунт будет заблокирован, а на пользователя наложат штраф в размере 10 тысяч рублей.

31 июля сотрудники ГАИ проводили рейд в Екатеринбурге. В ходе мероприятия инспекторы выявили 62 нарушения ПДД среди пешеходов и самокатчиков.

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#Вадим Бредников#Общество#Дети#Свердловская область#Подростки#ПДД#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Самокат#Самокаты#Кикшеринг
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