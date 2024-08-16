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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В Свердловской области LADA Granta врезалась в опору газопровода

В Камышловском районе водитель LADA Granta врезался в опору газопровода

16 августа 2024, 13:47
Фото: 1MI

В Свердловской области LADA Granta врезалась в опору газопровода

В селе Калиновское Свердловской области автомобилист врезался в газовую трубу и попал в больницу.

Водитель LADA Granta ехал по улице Ленина. У дома 14 он съехал с дороги и врезался в опору газопровода. Затем протаранил фонарный столб.

Мужчину с травмами доставили в больницу Камышлова.

В настоящее время экспертиза устанавливает, было ли опьянение во время ДТП.

Аварийная газовая служба осмотрела поврежденную опору. Утечки газа нет.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#ГАЗ#Пострадавший#Екатеринбург#Инцидент
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