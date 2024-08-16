В Камышловском районе водитель LADA Granta врезался в опору газопровода

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Водитель LADA Granta ехал по улице Ленина. У дома 14 он съехал с дороги и врезался в опору газопровода. Затем протаранил фонарный столб.
Мужчину с травмами доставили в больницу Камышлова.
В настоящее время экспертиза устанавливает, было ли опьянение во время ДТП.
Аварийная газовая служба осмотрела поврежденную опору. Утечки газа нет.
Ранее в Каменске-Уральском водитель снес дорожный знак и врезался в дерево.