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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Красноуральске состоится прощание с погибшим бойцом СВО Носовым Андреем

В Красноуральске попрощаются с участником СВО Носовым Андреем

16 августа 2024, 09:17

В Красноуральске состоится прощание с погибшим бойцом СВО Носовым Андреем

Прощание с Носовым Андреем Дмитриевичем пройдет в Красноуральске в субботу.

Красноуральская администрация сообщает, что 16 июня в ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб местный житель Носов Андрей.

Мэрия выразила глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.

Попрощаться с героем красноуральцы смогут в субботу, 17 августа в полдень. Прощальный зал находится по адресу: улица Советская, дом 11.

Ранее в Каменске-Уральском простились с бойцом СВО Андреем Бубликом.

В Артемовском прощаются с бойцом СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Красноуральск#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО
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