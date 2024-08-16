В Красноуральске попрощаются с участником СВО Носовым Андреем

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Красноуральская администрация сообщает, что 16 июня в ходе спецоперации при исполнении воинского долга погиб местный житель Носов Андрей.
Мэрия выразила глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.
Попрощаться с героем красноуральцы смогут в субботу, 17 августа в полдень. Прощальный зал находится по адресу: улица Советская, дом 11.
Ранее в Каменске-Уральском простились с бойцом СВО Андреем Бубликом.