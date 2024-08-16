В Нижнем Тагиле продолжается строительство завода по очистке воды

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Строители продолжают работы над станцией водоочистки «Южная» под Нижним Тагилом. Ранее рабочие столкнулись с очень твердым грунтом, несмотря на проводимые геологические изыскания — о каменистом грунте узнали только в моменте строительства.
Сейчас рабочие установили 1112 свай и провели испытания. Следующим этапом будет установка металлоконструкций. Все необходимые материалы у подрядчика есть.
Стройку разделили на 52 этапа сроком на 33 месяца. Сейчас работы идут по графику, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, что на строительство выделено 7 млрд 300 млн рублей. Новая станция водоочистки обеспечит чистой водой жителей Вагонки и Гальянки.
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