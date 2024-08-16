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В Нижнем Тагиле продолжается строительство завода по очистке воды

В Нижнем Тагиле продолжается строительство завода по очистке воды

16 августа 2024, 06:58
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле, несмотря на неожиданные трудности, продолжается строительство завода по очистке воды.

Строители продолжают работы над станцией водоочистки «Южная» под Нижним Тагилом. Ранее рабочие столкнулись с очень твердым грунтом, несмотря на проводимые геологические изыскания — о каменистом грунте узнали только в моменте строительства.

Сейчас рабочие установили 1112 свай и провели испытания. Следующим этапом будет установка металлоконструкций. Все необходимые материалы у подрядчика есть.

Стройку разделили на 52 этапа сроком на 33 месяца. Сейчас работы идут по графику, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, что на строительство выделено 7 млрд 300 млн рублей. Новая станция водоочистки обеспечит чистой водой жителей Вагонки и Гальянки.

6 августа мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил задержку строительства автомобильной развязки «Калина». Дело в быстром развитии технологий.

Фото: Администрация Нижнего Тагила
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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Вода#Водоснабжение#Очистные сооружения#Очистка#Стройка#Очистка воды#Екатеринбург#Госконтракт
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