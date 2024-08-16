В Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением

Сейчас власти ищут подрядчика, который установит оборудование на каждый объект и составит соответствующую документацию до декабря 2025 года. На реализацию проекта выделено 282 млн рублей. Сколько домов планируют подключить к газу — неизвестно, пишет ЕАН.