В Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Нижнем Тагиле продолжают реализовывать указ президента России Владимира Путина о переходе с печного отопления на газовое.
Сейчас власти ищут подрядчика, который установит оборудование на каждый объект и составит соответствующую документацию до декабря 2025 года. На реализацию проекта выделено 282 млн рублей. Сколько домов планируют подключить к газу — неизвестно, пишет ЕАН.
12 августа корреспондент TagilCity писал о правилах использования бытового газа, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.