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В Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением

В Нижнем Тагиле продолжают избавляться от домов с печным отоплением

16 августа 2024, 12:34
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжат перевод домов с печного отопления на газовое. Власти выделили на это около 300 млн рублей.

В Нижнем Тагиле продолжают реализовывать указ президента России Владимира Путина о переходе с печного отопления на газовое.

Сейчас власти ищут подрядчика, который установит оборудование на каждый объект и составит соответствующую документацию до декабря 2025 года. На реализацию проекта выделено 282 млн рублей. Сколько домов планируют подключить к газу — неизвестно, пишет ЕАН.

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