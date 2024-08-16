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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В Первоуральске коммунальщики платят жителям за грязную воду

В Первоуральске коммунальщики сами оплачивают коммуналку

16 августа 2024, 12:15
Фото: 1MI

В Первоуральске коммунальщики платят жителям за грязную воду

Коммунальщики Первоуральска вынуждены платить жителям города деньги за отсутствие воды.

Жители Первоуральска добились в суде, чтобы компания, которая предоставляет им горячую воду, платила за каждый день, когда горячая вода вовсе не горячая.

Теперь «Т-плюс» будет платить жителям города по 100 рублей за каждый день, когда температура воды ниже 60 градусов, сообщает telegram-канал Ural Mash. Некоторым людям удается оплатить коммуналку деньгами, которые им выплачивают.

В управляющей компании заявили, что горячая вода не горячая, а иногда цвета «кока-колы» из-за устаревших коммуникаций, которые нужно менять. А на замену труб уйдет около 7 лет.

Напомним, что жителям Первоуральска запретили пить воду из-под крана с 16 по 18 августа. Все из-за высокого содержания хлора в воде, трубопровод будут дезинфицировать.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Первоуральск#Свердловская область#Суд#Коммуникации#Вода#Горячая вода#Управляющая компания#Коммунальщики#Трубы#Екатеринбург
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