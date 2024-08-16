В Первоуральске коммунальщики сами оплачивают коммуналку

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Жители Первоуральска добились в суде, чтобы компания, которая предоставляет им горячую воду, платила за каждый день, когда горячая вода вовсе не горячая.
Теперь «Т-плюс» будет платить жителям города по 100 рублей за каждый день, когда температура воды ниже 60 градусов, сообщает telegram-канал Ural Mash. Некоторым людям удается оплатить коммуналку деньгами, которые им выплачивают.
В управляющей компании заявили, что горячая вода не горячая, а иногда цвета «кока-колы» из-за устаревших коммуникаций, которые нужно менять. А на замену труб уйдет около 7 лет.
Напомним, что жителям Первоуральска запретили пить воду из-под крана с 16 по 18 августа. Все из-за высокого содержания хлора в воде, трубопровод будут дезинфицировать.